Posebna nedelja na Old Traffordu: konec 6-letne pogodbe Davida Moyesa

Davidu Moyesuv vlogi prvega naslednika Sira Alexa Fergusonani uspelo nadaljevati bogatega (in trofejnega) izročila slovitega škotskega rojaka, na klopi Manchester Uniteda pa se je od odhoda Moyesa zamenjalo še nekaj trenerjev – najprej je bil na začasni funkciji Ryan Giggs, ki ga je nasledil Louis van Gaal, Nizozemca je nato zamenjal Jose Mourinho, ki pa je tudi sam predčasno zapustil vročo klop, na kateri od decembra sedi Ole Gunnar Solskjaer.

MANUTD

Moyesa so na Old Traffordu pričakali s transparentom "The Chosen One" (Izbranec, op. a.), saj naj bi rojaka za svojega naslednika izbral Sir Alex sam, trdno zaupanje v Moyesa pa je izkazovala tudi kar šestletna pogodba, ki so mu jo ponudili v podpis. A hitro se je izkazalo, da Moyesovi "rdeči vragi" ne bodo mogli držati koraka z najboljšimi na Otoku in v Evropi. Nekdanji trener Preston North Enda in Evertona ni dokončal sezone, odpustili so ga aprila 2014 po desetih mesecih sodelovanja, ko je United izpadel iz Lige prvakov in držal sedmo mesto v prvenstvu. V več kot 80 letih je bil to najkrajši trenerski mandat na Old Traffordu.

Na tekmo celo smrt

Navijači so še pred potrditvijo odhoda v protestu najemali celo letala s transparenti, s katerimi so med tekmami svojega kluba pozivali k odhodu nepriljubljenega Škota. Moyes je na klopi Uniteda vknjižil 17 zmag v Premier League, njegov mandat pa je klub stal dodatnih 5,79 milijona evrov odpravnine, prištejemo lahko tudi 73,56 milijona evrov, ki jih je bivši trener porabil za okrepitve, najodmevnejši sta bili belgijski in španski vezist, Marouane Fellaini ter Juan Mata. United je zaradi dejstva, da se ni uvrstil v skupinski del Lige prvakov (prvič po letu 1996), izgubil tudi okoli 44,58 milijona evrov prihodkov.