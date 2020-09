Uefa s predsednikom Čeferinom predstavila prav posebno žogo

Teden evropskega nogometa se na Kanalu A in VOYO začenja že s torkovim večernim obračunom play-offa kvalifikacij za Ligo prvakov med Maccabijem iz Tel Aviva in RB Salzburgom (ob 20.30). Nadaljujemo v sredo, 23. septembra, ko bo na sporedu še ena tekma play-offa LP med belgijskim Gentom in ukrajinskim Dinamom iz Kijeva na čelu s slovenskim reprezentantom Benjaminom Verbičem. Za konec se bosta v četrtek, 24. septembra, za evropski superpokal v Budimpešti udarila osvajalec Lige prvakov Bayern in branilka naslova v Ligi Evropa Sevilla.

"Prepričan sem, da bodo otroci navdušeni, ko bodo videli svoje risbe na žogi za superpokal in vem, zavedajoč se, da bodo zvezdniki naše igre z njo dosegali gole," je v uradni izjavi dejal Čeferin, ki je ponosno poziral z novo žogo. "Ti mladi ljudje poznajo delo Uefine fundacije in ponosen sem, da želijo biti del enega največjih dogodkov Uefe. Navdihujoče je bilo videti vse te odlične risbe in slišati zgodbe otrok. Upam, da jih bo veselje, ki ga bodo občutili, ker bo njihovo delo prisotno na žogi za tako pomembno tekmo, motiviralo, a ne le za igranje nogometa, temveč tudi za sledenje svojim sanjam," je dodal Čeferin.

Opozorila pred potjo v Budimpešto

Tekma, ki jo boste lahko spremljali v prenosu na Kanalu Ain VOYO, bo predstavljala že 45. izvedbo evropskega superpokala, tradicionalni obračun zmagovalca Lige prvakov in Lige Evropa. Po napovedih Uefe bodo na Areni Puskas tudi gledalci, dovoljenih bo 20.000 na objektu, ki jih sicer sprejme 67.000 ljudi. Uefa tekmo, ki bi v običajnih razmerah morala biti 12. avgusta v Portu (stadion Dragao), vidi kot tako imenovani "pilotni projekt" vračanja gledalcev na stadione, a ta odločitev je doživela precej kritik, predvsem iz Nemčije, kjer se bojijo, da bi lahko Budimpešta, ki je za Nemce rizično območje, postala najnovejše žarišče novega koronavirusa.

Kot je pojasnil predsednik bavarske vlade Markus Söder, potovanje v Budimpešto ni razumno in da se zato spreminjajo tudi pravila karantene, kar naj bi pomenilo, da bodo morali ob vrnitvi v karanteno tudi tisti, ki so bili manj kot 48 ur v glavnem mestu Madžarske. Vse te težave z novim koronavirusom so vplivale tudi na to, da so pri Sevilli že vrnili več kot 2500 od 3000 vstopnic za svoje navijače, iz Bayerna so jih za zdaj 800, a naj bi jih še, saj na Madžarsko ne bo odpotovalo toliko ljudi, kot so sprva mislili. Kluba tako ne bosta imela bučne navijaške podpore, a to je nekaj, česar sta zdaj že vajena. Ne nazadnje je Bayern do zmage v Ligi prvakov prišel v "mehurčku" v Lizboni, Sevilla pa v Nemčiji. Za oba kluba je bila to šesta lovorika v omenjenih tekmovanjih. Bayern je do nje prišel avgusta z zmago 1:0 v finalu proti Paris Saint-Germainu, Sevilla pa s 3:2 proti Interju ljubljanskega vratarja Samirja Handanovića.

Flick: Če osvojiš superpokal, je to češnja na torti po izvrstni sezoni

Ponos Bavarske je doslej igral štirikrat v superpokalu, zmagal je leta 2013. Sevilla je igrala petkrat (rekorder je Barcelona z devetimi nastopi, AC Milan in Real Madrid jih imata po sedem), slavila pa leta 2006. Zmagovalec bo deseti klub z več kot enim superpokalnim naslovom. Hkrati bo to tretjič, ko bosta za superpokal igrala nemški in španski klub. Doslej je oba dobila Španija oziroma Barcelona, ki je leta 1992 ugnala Werder s 3:2, pet let pozneje pa še Borussio Dortmund s 3:1. Kluba sta se v evropskih tekmovanjih med sabo merila v četrtfinalu Lige prvakov 2018, s skupnim izidom 2:1 je napredoval nemški velikan. Ta bo tudi tokrat v vlogi favorita, saj je v zadnjem obdobju pokazal zastrašujočo formo, v domačem prvenstvu je z 8:0 odpravil Schalke 04, nenazadnje pa je prvi klub, ki je zmagal na prav vsaki tekmi lige prvakov v sezoni. Med drugim je Barcelono v zadnjem četrtfinalu premagal kar z 8:2.

Skupaj je v minuli sezoni Lige prvakov dosegel 43 zadetkov (rekord drži Barcelona s 45), od tega jih je levji delež (15) prispeval najboljši strelec tekmovanja Poljak Robert Lewandowski. Za nameček so Bavarci neporaženi na 16 zaporednih evropskih tekmah, ki jih niso igrali na domačem stadionu.

"Lahko vam povem le to, kar so mi povedali tisti, ki so že igrali v superpokalu. Če osvojiš superpokal, je to češnja na torti po izvrstni sezoni. Naš cilj je torej jasen, hočemo zmagati. Prepričan sem, da nič drugače ne razmišljajo pri Sevilli," je pred sperpokalom uradna spletna stran Uefe citirala 55-letnega trenerja Bayerna Hansija Flicka, ki je v minuli sezoni s klubom ob Ligi prvakov osvojil še domače prvenstvo in pokal. Dodal je, da bo to težka tekma, obe ekipi sta imeli le malo premora in malo časa za pripravo na tekmo.

Lopetegui: Igrali bomo proti trenutno najboljšemu moštvu na svetu, a to ne pomeni, da se bomo predali

"To je nov začetek. Pogrešamo igralce, kot so Philippe Coutinho, Alvaro Odriozola in Ivan Perišić, ki na žalost niso več z nami, ampak se bomo prilagodili," poudarja Flick, ki bo pogrešal tudi junaka velikega lizbonskega finala Kingsleyja Comana. Bayern je v prestopnem roku sicer pripeljal Leroya Saneja(Manchester City), Alexandra Nübla(Schalke) in Tanguyja Kouassija(PSG), Sevilla pa Ivana Rakitića(Barcelona), Oscarja Rodrigueza(Real Madrid) in Marcosa Acuno(Sporting Lizbona).

Andaluzijci, ki jih vodi Julen Lopetegui, se lahko pohvalijo, da so zmagali v vseh šestih finalih pokala Uefa oziroma Lige Evropa, v katerih so igrali, od 22 dvobojev z nemškimi tekmeci pa izgubili le štiri tekme. Sicer pa so Andaluzijci v nizu 21 tekem brez poraza, nove sezone državnega prvenstva pa še niso začeli.

"Bayern ima trenerja, ki ima veliko vpliva pri tem, kako je spremenil ekipo, dal ji je pravo identiteto k že obstoječi osredotočenosti na moštveno delo. Zelo težko je doseči to, kar je njemu uspelo. Ekipa točno ve, kako želi igrati, kako želi napadati, kje se bo branila. Če povem iskreno, bomo igrali proti trenutno najboljšemu moštvu na svetu. To pa ne pomeni, da se bomo predali," poudarja Lopetegui.

Tekmo bodo sodili Angleži Anthony Taylor, Gary Beswickin Adam Nunn.