Poškodba Benjamina Šeška vendarle ni hujša

Dvaindvajsetletni Radečan se je poškodoval na tekmi angleškega prvenstva proti Tottenhamu, ki se je končala z remijem 2:2. Po poškodbi v 85. minuti je moral z igrišča.
Zaradi poškodbe bo izpustil odločilni tekmi slovenske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Kosovu in Švedski.
Nadaljnji pregledi so pokazali, da se 22-letnik ni huje poškodoval, že decembra bo začel postopek rehabilitacije.
United po reprezentančnem premoru čaka napet niz tekem, ko bodo gostili Everton, nato pa še Crystal Palace, West Ham in se odpravili na stadion Molineux, kjer se bodo pomerili z Wolvesi Roba Edwardsa. V Unitedu pa bodo že 15. decembra videli, ali bi jim Slovenec lahko pomagal na domači preizkušnji proti Bournemouthu.
Slovenec se je od poletnega prestopa iz Leipziga v vrednosti 85 milijonov evrov soočil s številnimi kritikami, ki mu očitajo, da se ni udomačil pri Unitedu ter da v sistemu portugalskega stratega Rubena Amorima ne pridejo do izraza njegove kakovosti.
