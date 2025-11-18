Poškodba Benjamina Šeška vendarle ni hujša

Dvaindvajsetletni Radečan se je poškodoval na tekmi angleškega prvenstva proti Tottenhamu, ki se je končala z remijem 2:2. Po poškodbi v 85. minuti je moral z igrišča.

Zaradi poškodbe bo izpustil odločilni tekmi slovenske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Kosovu in Švedski.

Nadaljnji pregledi so pokazali, da se 22-letnik ni huje poškodoval, že decembra bo začel postopek rehabilitacije.