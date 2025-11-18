Svetli način
Nogomet

Poškodba Benjamina Šeška vendarle ni hujša

Manchester, 18. 11. 2025 10.47 | Posodobljeno pred 15 minutami

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je od letos član angleškega nogometnega prvoligaša Manchester United, se je izognil hujši poškodbi kolena in naj bi bil z zelenic odsoten največ mesec dni, poroča Sky Sports News.

Dvaindvajsetletni Radečan se je poškodoval na tekmi angleškega prvenstva proti Tottenhamu, ki se je končala z remijem 2:2. Po poškodbi v 85. minuti je moral z igrišča.

Zaradi poškodbe bo izpustil odločilni tekmi slovenske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Kosovu in Švedski.

Nadaljnji pregledi so pokazali, da se 22-letnik ni huje poškodoval, že decembra bo začel postopek rehabilitacije.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

United po reprezentančnem premoru čaka napet niz tekem, ko bodo gostili Everton, nato pa še Crystal Palace, West Ham in se odpravili na stadion Molineux, kjer se bodo pomerili z Wolvesi Roba Edwardsa. V Unitedu pa bodo že 15. decembra videli, ali bi jim Slovenec lahko pomagal na domači preizkušnji proti Bournemouthu.

Slovenec se je od poletnega prestopa iz Leipziga v vrednosti 85 milijonov evrov soočil s številnimi kritikami, ki mu očitajo, da se ni udomačil pri Unitedu ter da v sistemu portugalskega stratega Rubena Amorima ne pridejo do izraza njegove kakovosti.

Selektor Nigerije je za poraz svojih varovancev okrivil vudu magijo

