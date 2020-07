Setiena skrbi poškodba Griezmanna in Barcina igra

Barcelona je včeraj tesno premagala Valladolid (1:0, gol je dosegel Arturo Vidal) in se Realu na vrhu lestvice Primere Division približala na točko zaostanka, a Madridčane še čaka tekma in znova lahko z zmago uidejo na +4. Do konca španskega prvenstva sta le še dva kroga, skrbi za trenerjaQuiqeja Setiena pa predstavlja poškodba napadalca Antoina Griezmanna. Francoza bo strateg Barce še kako potreboval, saj katalonsko zasedbo po koncu Primere Division čakajo še nastopi v Ligi prvakov in povratna tekma osmine finala. Na Camp Nou prihaja Napoli, prva tekma se je končala brez zmagovalca (1:1).

Griezmann je sam zahteval menjavo ob polčasu (zamenjal ga je Luis Suarez), kar je potrdil tudi Setien na novinarski konferenci po tekmi. Zdravniška služba v klubu ima sedaj polne roke dela, da ga usposobi za nadaljevanje sezone. Kako resna je poškodba, niso sporočili. Francoski napadalec je v tej sezoni dosegel 15 golov in odigral 45 tekem, na 39-ih je bil v začetni postavi.

"Ni bil nogometni mrk, ampak je bilo manj kot 72 ur od zadnje tekme. Bilo je zelo vroče, teren je bil trd in manjkalo nam je svežine. Igralci so utrujeni in ko se to zgodi, izgubljaš več žog, manj je pravih rešitev, kar je normalno," je Setien pokomentiral padec v igri v drugem polčasu. Ali dejstvo, da moštvo težko zaključuje tekme, predstavlja težavo za nastope v Ligi prvakov, pa je dejal: "Seveda smo zaskrbljeni, ta občutek nervoze, ki je bil na koncu pride kot posledica dejstva, da bi morali tekmo rešiti že v prvem polčasu, pa je nismo. Veliko je igralcev, ki imajo veliko minutaže iz tekme v tekmo in bi lahko dobili nekaj počitka na naslednjih tekmah."