Poškodba Messija na derbiju s Sevillo zasenčila Barcin skok na vrh lestvice

Mreža Seville se je zatresla že ob izteku druge minute, ko je gol za Barcelono prispev al Philippe Coutinho . Ta je po krasni ekipni akciji Barcelone sprožil v zgornji, oddaljeni kot vrat Seville in poskrbel za zgodnje vodstvo blaugrane z 1:0. Sevilla bi lahko izenačila že v šesti minuti, ko je vratnico s polprotinapada z roba kazenskega prostora stresel brazilski bočni branilec Guillerme Arrana . Večer domačih je nadaljeval podajalec pri prvem zadetku Lionel Messi . V 12. minuti je Suarez prestregel žogo na sredini igrišča, lepo našel Messija, ta pa je povlekel do kazenskega prostora, kjer je z natančnim strelom matiral Tomaš Vaclika in povedel Barco v vodstvo z 2:0. Sijajno vzdušje na Camp Nouu je v 17. minuti skazil grd padec Messija, pri katerem mu je obrnilo desni komolec. Prvi zvezdnik Barcelone se je zvijal od bolečin, nato pa ob zelenici vztrajal s pomoč jo zdravniške služb e dobrih pet minut, preden je dokončno odšel v garderobo.

Namesto Argentinca je v 26. minuti vstopil Ousmane Dembele, ki je imel v 38. minuti tudi priložnost za povišanje na 3:0, a meril nenatančno. V sodnikovem dodatku prvega polčasa bi za nov gol blaugrane lahko poskrbel tudi Ivan Rakitić, a ga je ob poskusu loba vratar Vaclik prebral. Polčas se je tako zaključil z vodstvom Kataloncev z 2:0.

Izvrstne parade Ter Stegna

V drugem polčasu je v 54. minuti Luis Suarez nenadoma sprožil z velike razdalje in oplazil desno Vaclikovo vratnico. Še lepšp opriložnost je imel v 58 minuti, ko mu je Arthur pripravil krasen položaj za strel, a je Urugvajec grdo zgrešil in meril mimo Sevillinih vrat. V 61. minuti pa je zablestel domači vratar Marc-Andre Ter Stegen. Ta je najprej ubranil strel Andresu Silvi, nato pa s kolenom še poskus Vazqueza, ki se mu je žoga po strelu Silve odbila na nogo. Ne napisano pravilo kdor ne da, dobi, je udarilo tudi tokrat. Dobro minuto kasneje se je sam pred Vaclikom znašel Suarez, ki ga je češki vratar podrl, glavni sodnik pa je pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je izvedel kar Suarez in suvereno povišal na 3:0. Prav Suarez je bil blizu drugemu zadetku v 73. minuti, a se je z obrambo izkazal Vaclik. Sevilla se je po številnih priložnostih na tekmi dobrih deset minut do konca tekme le uspela dokopati do zadetka, ko se je žoga po strelu Paula Sarabie z razdalje dotaknila Clementa Lengleta in spremenila smer ter presenetila Ter Stegna. Nemec pa se je izkazal v 86. minuti, ko je znova ubranil dva zaporedna strela Seville. Naprej je ubranil poskus Sarabie z roba kazenskega strela, nato pa še strel Wissama Ben Yeddera. Deja vu na Camp Nouu je sledil dve minuti kasneje. Potem ko iz smrtnih priložnosti Sevilla ni uspela matirati Ter Stegna, je na drugi strani nekdanji član Seville Rakitić potrdil zmago Barcelone s krasnim in natančnim volejem s kakšnih 18 metrov. Sevilla je sicer v sodnikovem dodatku uspela znižati na 2:4 prek Luisa Muriela, toda Andaluzijci bodo zagotovo obžalovali vse zapravljene priložnosti. Teh res ni bilo malo.

Z zmago je Barcelona prekinila črn niz štirih tekem brez zmage v La ligi.

Izid:

Barcelona- Sevilla4:2 (2:0)

Coutinho 2., Messi 12., Suarez 63./11-m, Rakitić 88.; Sarabia 79., Muriel 90+1.