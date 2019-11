Poškodba? Ronaldo s hat-trickom v dresu Portugalske sprožil govorice …

Veliko polemike je dvignila zadnja odločitev Maurizia Sarrija na derbiju Juventusa in Milana, ko je Portugalca na klop potegnil že v 55. minuti tekme. Razočarani in jezni Portugalec ni želel sesti na klop, temveč šel kar pod tuš in nato stadion - tako italijanski mediji - zapustil še pred iztekom tekme. Sarri je dejal, da se je za takšno odločitev – menjavo s Paulom Dybalo, ki je nato zabil odločilni zadetek –, odločil zato, ker ima v zadnjem času Ronaldo težave s kolenom.

Portugalski selektor Fernando Santos se s kakšno morebitno poškodbo Cristiana Ronalda ni pretirano obremenjeval in na tekmi z Litvo, ki ne sodi med boljše reprezentance kvalifikacij za Euro 2020, Ronalda v ogenj poslal od prve minute. Nogometaš Juventusa se mu je oddolžil s hat-trickom, iz igre pa je odšel v 83. minuti tekme, ko je bila tekma pri izidu 6:0 že odločena. Z zmago so Portugalci, sicer aktualni evropski prvaki, zadržali drugo mesto v skupini B. Imajo točko prednosti pred Srbijo, na zadnji tekmi pa se bodo pomerili z Luksemburžani.

RONALDO

Selektor Santos je po veliki zmagi in izjemni predstavi evropskih prvakov dejal, da se mu na tekmi ni zdelo nič nenavadnega. "Veliko se je pisalo in govorilo o Cristianu. Prebral sem celo, da je jezen. Povedal sem že, da je s Cristianom vse v redu. Nič me ni presenetilo," je povedal in še enkrat ovrgel kakršne koli težave Ronalda s kolenom.