Poškodbi Lewandowskega sledil še izbruh okužb: Poljaki potrdili že peto

Na Twitterju je predstavnik za stike z javnostjo poljske reprezentance in menedžer ekipe Jakub Kwiatkowski razkril, da so se pred tekmo z Anglijo z novim koronavirusom potrjeno okužili že štirje nogometaši. Minuli konec tedna je bil pozitiven vezist Mateusz Klich, iz ekipe pa so nato odstranili še rezervnega vratarja Lukasza Skorupskega. Okužena naj bi bila po podatkih Kwiatkowskega zdaj tudi vezist Grzegorz Krychowiakin branilec Kamil Piatkowski ter tudi Kwiatkowski sam.

Poljaki so minuli konec tedna v domači Varšavi premagali Andoro (3:0), dva gola je prispeval kapetan in prvi zvezdnik ekipe Robert Lewandowski, ki pa si je poškodoval koleno in je medtem že prispel v München, kjer bo opravil terapije pred bojda zelo hitrim povratkom na zelenice.

"Poljska reprezentanca je opravila dodatna testiranja na okužbe z novim koronavirusom," je v torek na Twitterju objavil Kwiatkowski. "Žal sta rezultata Grzegorza Krychowiaka in Kamila Piatkowskega pozitivna,"je dodal in napovedal pogovore z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) glede nastopa Krychowiaka, ki naj bi covid-19 že prebolel. Vsi ostali člani poljske reprezentance, vključno s trenerji in pomožnim osebjem, so bili na testiranju negativni.