Poškodovana Vinicius in Camavinga blestita v Los Angelesu

Medtem ko so si Galaktiki v četrtek v izdihljajih tekme zagotovili zmago nad Alavesom, so poškodovani igralci Madrida že odpotovali na svoj božični oddih. Nogometaši, kot so Vinicius, Camavinga, Courtois in Militao, so zapustili špansko prestolnico in se odpravili v različne kraje v ZDA. Vini je sicer odotoval v Los Angeles, a se je še pred tem ustavil v Oklahomi, da bi si ogledal tekmo med City Thundersi in Los Angeles Clippersi. Tam se je seveda tudi fotografiral z zvezdniki, kot so Shai Gilgeous-Alexander (s katerim sta si izmenjala dresa), Jalen Williams in Chet Holmgren.