Poškodovani Carvajal ob polčasu težil Saki, ki ga je v drugem polčasu utišal

Ob polčasu je bil izid 0:0, skupni izid pa je še vedno bil 3:0 v prid Arsenala, ki si je visoko prednost priigral na prvem obračunu v Londonu. Ko so igralci obeh moštev zapuščali zelenico po prvem polčasu, se je Carvajal pojavil pred tunelom. Sako je poskušal objeti in Anglež je vljudno ugodil njegovi želji. A očitno to za Carvajala ni bilo dovolj, saj je Saki namenil nekaj besed in Angleža, ki mu je obrnil hrbet, prijel za vrat.

S to potezo je očitno prišel do meje, ki mu je Saka ni dovolil prestopiti, in Anglež ga je odrinil ter odvihral v slačilnico. V drugem polčasu je Anglež Špancu odgovoril na zelenici. V drugem polčasu je zabil čudovit gol za vodstvo Arsenala z 1:0 in s prstom na ustih ponovil proslavo še enega legendarnega Arsenalovega nogometaša Thierryja Henryja, ki je enako storil na povratnem obračunu osmine finala Lige prvakov leta 2006, ko je na poti do velikega finala zabil edini gol na obeh obračunih.