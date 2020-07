Poškodovani Marcelo že zaključil z nastopi v prvenstvu

Realov branilec Marcelo je utrpel poškodbo levega aduktorja, ki je po poročanju spletne strani športnega časnika ASdovolj resna, da je Brazilec že sklenil z nastopi v Primeri Division. Klub v uradni izjavi za javnost kot ponavadi ni postregel z oceno dolžine okrevanja, ASpa napoveduje, da bo izkušeni Južnoameričan nared za povratno tekmo osmine finala Lige prvakov z Manchester Cityjem, s katerim se bo Real na stadionu Etihad udaril 7. avgusta.

To je sicer že četrta poškodba 32-letnega nogometaša v tej sezoni, dodaja AS, vse so bile povezane z mišicami. Brazilec je odigral 23 tekem in zbral 1854 minut na zelenici, z dvema goloma in sedmimi podajami pa je tudi prispeval opazen delež k preboju Reala na prvo mesto prvenstvene lestvice.

Real ima trenutno točko več in tekmo manj od drugouvrščene Barcelone, brez Marcela pa bo moral trener Zinedine Zidane sestaviti začetne enajsterice proti Deportivu Alavesu, Granadi, Villarrealu in Leganesu. Poletna okrepitev Ferland Mendy je sicer edini član ekipe, ki je "po poklicu" levi bočni branilec in Francoz bo v zaključku prvenstva verjetno moral prevzeti veliko breme iz rok enega izmed veteranov moštva.