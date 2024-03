Poslastica enega največjih mestnih derbijev in vse, kar spada zraven

OGLAS

Že pred začetkom 172. beograjskega derbija je bilo v okolici Marakane, kjer se je na tekmi zbralo okoli 45.000 gledalcev, moč čutiti napeto ozračje, ki se je s časom samo še stopnjevalo. Na območju soseske Autokomanda je vladal absolutni kaos, poti, ki povezujejo stadion Crvene Zvezde in center Beograda pa so bile blokirane. Poleg Autokomande je bila precejšnja gneča tudi v okoliških ulicah, na avtocestnem odseku, ki teče čez srbsko prestolnico in na mostu Gazela.

Za boljšo organizacijo in večjo varnost so skrbeli policisti, ki jih je bilo po besedah domačinov toliko kot še nikoli. Možje v modrem so med drugim skrbeli tudi za to, da ne bi prihajalo do kakšnih incidentov in obračunov med navijači. Seveda je skoraj nemogoče, da bi zadevo zatrli v kali, toda njihova številčna prisotnost je vsekakor zmanjšala možnosti za obračunavanje med navijaškima skupinama.

Partizan je v gnezdu Zvezde zadnjič slavil pred petimi leti v finalu pokalnega tekmovanja, kar se tiče prvenstvene zmage črno-belih na Marakani pa je brada še precej daljša in sega v leto 2017. Tekma se še niti ni dobro začela, ko je že sledila prva prekinitev, za katero so poskrbeli pristaši črno-bele barve, Grobarji. Slednji so izspoštovali neslavno tradicijo, ko je na večnem derbiju govora o gostujočih navijačih, in zažgali nekaj sedežev na stadionu Rajka Mitića. Skupne škode naj bi bilo po poročanju srbskih medijev okrog 40.000 evrov.

Med tekmo je bila aktivirana tudi ogromna količina pirotehničnih sredstev, med drugim tudi topovski udar, ki je počil v neposredni bližini domačega nogometaša Osmana Bukarija zaradi česar je bila tekma za nekaj sekund prekinjena. V Sloveniji je bil podoben incident v Murski Soboti ostro kaznovan in deležen velike pozornosti, na drugi strani pa je to v srbskem nogometu nekaj povsem normalnega ter očitno ne predstavlja kamna spotike.

Tokratni derbi je navdušil tako v smislu kvalitetnega nogometa kot tudi kulise, ki so jo ustvarili najzvestejši navijači enih in drugih. Že dolgo nismo spremljali tako atraktivnega večnega derbija, s tako velikim številom priložnosti. "Ne spominjam se boljšega večnega derbija po številu priložnosti in požrtvovalnosti. Zvezda je bila bližje zmagi. To je samo dodatna spodbuda za srbski nogomet. Najbolj pomembno je, da so gledalci imeli kaj za videti. Prikazano je bilo vse kar daje nogometu čar," je za srbske medije povedal Dragan Džajić, predsednik srbske nogometne zveze. Zvezdaši so v obračun krenili z veliko mere napadalnih ambicij in brez kakšnih taktičnih otipavanj nasprotnika kot je to v navadi na tekmah takšnega kova. Rdeče-beli so prvič zapretili v 4. minuti, ko je v protinapad stekel Cherif Ndiaye, ki je bil v zaključku akcije presebičen, njegov strel pa je odbil Aleksandar Jovanović.

Nova velika priložnost se je varovancem Vladana Milojevića ponudila že dve minuti za tem, a je žoga ob strelu Marka Stamenića švignila mimo vratnice. Zvezda je bila izredno nevarna po levi strani, Partizan pa nikakor ni našel pravega odgovora na razigrane nogometaše domače zasedbe. To je povzročalo precej dela vratarju Jovanoviću, ki se je ponovno izkazal ob poskusu senegalskega napadalca Ndiayeja. Rdeče-beli so velike priložnosti zapravljali kot po tekočem traku, z neposredne bližine poti do mreže gostov ni uspel najti niti Osman Bukari, ki se je dvakrat znašel v izredno ugodnem položaju. Podoben epilog pa je bil tudi ob akciji v 37. minuti, ko je veselje Marka Ivanića preprečila prečka. 31-letni Jovanović, glavni junak Partizana, ki ga je srbski Sportski žurnal na svoji naslovnici označil za "čudotvorca" (čudodelca), je vendarle klonil v 44. minuti, ko se je po podaji iz kota v kazenskem prostoru gostov najbolje znašel Uroš Spajić in žogo z močnim strelom poslal pod prečko.

Slavje v taboru domačih ni trajalo dolgo. Izid je v sodnikovem podaljšku poravnal prvi strelec srbske lige Matheus Saldanha. Črno-beli so nato v uvodnih minutah drugega dela igre poskrbeli za popolni preobrat. Protinapad tuje falange je povedel Korejec Young-jun Goh in podal na stran do Ghayasa Zahida, slednji pa je zaposlil Aldoja Kaluluja, ki je matiral nemočnega Omrija Glazerja.

Zvezda je v zaostanku uprizorila nov pritisk, ki je bil kronan z zadetkom. Domačini so tudi tokrat žogo za hrbet Jovanovića spravili iz prekinitve, med strelce pa se je po golu z ramo vpisal Ndiaye.

Srečanje je zaznamovala tudi 74. minuta, ko je bil izključen rezervist Xander Severina, ki je na igrišču prebil le 10 minut. Nogometaš, čigar priimek tudi tiste najbolj zveste ljubitelje igre z okroglim usnjem spominja na vse drugo in ne na nogomet, je drugo rumeno kazen sodnika Pavleta Ivića prejel zaradi udarca s komolcem, medtem ko je gradil žogo. To je Partizan, ki je bil že z enajstimi igralci v podrejenem položaju, pahnilo v zelo nahvaležno preizkušnjo. Varovanci Igorja Duljaja so se v zaključku tekme pomaknili povsem nazaj pred svoj kazenski prostor, kjer so se branili pred močnimi naleti Crvene zvezde. Vrata gostov so se za domačo ekipo zdela kot zakleta. Ob igri z igralcem več so Zvezdaši dvakrat stresli okvir vrat, dvakrat pa so jim zadetek na golovi črti preprečili njihovi tekmeci. Partizanova obramba je močno trpela, kljub vsemu pa so se črno-beli na račun borbene predstave in razpoloženega vratarja dokopali do zanje neverjetno sladkega remija.

Nogometaši Crvene Zvezde so imeli žogo v svoji posesti 72 % igralnega časa, kar je največ na derbiju odkar potekajo te meritve. FOTO: Sofascore.com icon-expand

24. krog srbske lige, izid:

Crvena Zvezda – Partizan 2:2 (1:1)

Spajić (44'), Ndiaye (67'); Saldanha (45+1'), Kalulu (49')