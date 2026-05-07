Nogomet

Posledice krvavega pretepa: Valverde utrpel poškodbo možganov

Madrid, 07. 05. 2026 22.21 pred 16 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Real

V četrtek je iz Madrida odjeknila novica o hujšem fizičnem konfliktu med dvema zvezdnikoma belega baleta, Aurelienom Tchouamenijem in Federicom Valverdejem. Francoz je med pretepom Urugvajcu zadal hud udarec v glavo, zaradi katerega je kapetan kraljevega kluba izgubil zavest, odpeljan pa je moral biti tudi v bolnišnico. S tabora galaktikov so sporočili, da je Valverde utrpel travmatično poškodbo možganov in bo izpustil prihajajoči El clasico.

Aurelien Tchouameni
FOTO: AP

Sovražno ozračje v slačilnici 15-kratnih evropskih prvakov dobiva nove razsežnosti. Po informacijah o vročekrvnem pretepu v taboru belega baleta, ki so šokirale nogometno javnost, so iz Madrida tudi uradno potrdili enega največjih konfliktov v zgodovini kluba. Aurelien Tchouameni in Federico Valverde sta se sporekla že na sredinem treningu, v četrtek pa je padla kocka in oba vezista sta se odločila, da bodo pele pesti. Kratko je potegnil Valverde, ki je po udarcu Tchouamenija izgubil zavest, z glavo zadel ob mizo in bil odpeljan v bolnišnico, kjer je dobil nekaj šivov.

Iz madridskega kluba so tudi uradno obelodanili posledice škandaloznega konflikta, ki so vse prej kot zanemarljive: "Po opravljenih pregledih našega zdravniškega osebja lahko potrdimo, da je Valverde utrpel travmatično poškodbo možganov. Igralec je trenutno v stabilnem stanju v domačem okolju, počivati pa bo moral od 10 do 14 dni," se glasi diagnoza kapetana Madridčanov, ki seveda pomeni, da bo moral 27-letnik izpustiti nedeljski El clasico, na katerem lahko Barcelona tudi uradno potrdi svoj 29. naslov državnih prvakov.

Preberi še Krvav pretep v Madridu: nezavestni Valverde pristal v bolnišnici

Sankcije za oba vpletena še niso znane, jasno pa je, da bo do njih prišlo. Tudi te teme so se dotaknili pri kraljevem klubu, kjer so v uradnem sporočilu za javnost zapisali: "Po dogajanju na današnjem treningu smo pri klubu sprožili disciplinski postopek proti Tchouameniju in Valverdeju. Po opravljeni preiskavi bomo tudi uradno sporočili naše najdbe in oznanili morebitne kazni."

