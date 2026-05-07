Posledice krvavega pretepa: Valverde utrpel poškodbo možganov

Sovražno ozračje v slačilnici 15-kratnih evropskih prvakov dobiva nove razsežnosti. Po informacijah o vročekrvnem pretepu v taboru belega baleta, ki so šokirale nogometno javnost, so iz Madrida tudi uradno potrdili enega največjih konfliktov v zgodovini kluba. Aurelien Tchouameni in Federico Valverde sta se sporekla že na sredinem treningu, v četrtek pa je padla kocka in oba vezista sta se odločila, da bodo pele pesti. Kratko je potegnil Valverde, ki je po udarcu Tchouamenija izgubil zavest, z glavo zadel ob mizo in bil odpeljan v bolnišnico, kjer je dobil nekaj šivov.
Iz madridskega kluba so tudi uradno obelodanili posledice škandaloznega konflikta, ki so vse prej kot zanemarljive: "Po opravljenih pregledih našega zdravniškega osebja lahko potrdimo, da je Valverde utrpel travmatično poškodbo možganov. Igralec je trenutno v stabilnem stanju v domačem okolju, počivati pa bo moral od 10 do 14 dni," se glasi diagnoza kapetana Madridčanov, ki seveda pomeni, da bo moral 27-letnik izpustiti nedeljski El clasico, na katerem lahko Barcelona tudi uradno potrdi svoj 29. naslov državnih prvakov.
Sankcije za oba vpletena še niso znane, jasno pa je, da bo do njih prišlo. Tudi te teme so se dotaknili pri kraljevem klubu, kjer so v uradnem sporočilu za javnost zapisali: "Po dogajanju na današnjem treningu smo pri klubu sprožili disciplinski postopek proti Tchouameniju in Valverdeju. Po opravljeni preiskavi bomo tudi uradno sporočili naše najdbe in oznanili morebitne kazni."
