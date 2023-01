Posledice londonskega derbija: razjarjeni Richarlison in napad na Ramsdala

Nesprejemljivo obnašanje navijača

V trenutku, ko je Craig Pawson odpiskal konec obračuna na stadionu Spursov, je bilo jasno, da utegne slediti tudi tretji polčas, Topničarji so namreč razumljivo bučno proslavili povišanje prednosti pred Manchester Cityjem na osem točk. Tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom je vratar Arsenala Aaron Ramsdale žogo degažiral na nasprotno polovico, pri tem pa ga je želel ovirati brazilski napadalec Tottenhama Richarlison, ki se mu je čuvaj mreže vodilne zasedbe lige le privoščljivo nasmehnil in že v naslednjem kadru, ki smo ga lahko videli, sta si omenjena nogometaša skočila v lase, kar pa je nekaj povsem običajnega, a ne za dolgo. 24-letni Ramsdale je namreč moral po plastenko in ostale pripomočke, ki jih imajo vratarji ob golu med tekmo, pri čemer je eden od navijačev Tottenhama skočil s tribune na reklamne panoje in brcnil vratarja gostov v predel reber. Za golom je nastala gneča, posredoval pa je Mikel Arteta, ki je svoje varovance poslal slaviti pred sektorje, kjer so bili nastanjeni njihovi navijači. Otoški mediji in javnost so potezo že ostro obsodili, takoj pa se je odzval tudi Tottenham, pri klubu so poudarili, da nasilje nima prostora v nogometu, hkrati pa že naznanili pregled posnetkov varnostnih kamer in sodelovanje s policijo zato, da se navijača identificira in se mu dodeli prepoved vstopa na stadion.