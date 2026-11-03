Posledice trka z vratarjem prehude: Jesus de Miguel podlegel poškodbam

"Ne moremo verjeti, da je to res. S cmokom v grlu sporočamo vest o tragični smrti Jesusa de Miguela," so zapisali v sporočilu za javnost pri Tenerifu. "Prav nič ne more olajšati tega občutka žalosti. Podpiramo njegovo pretreseno družino," so med drugim dodali in poudarili, da se družina zahvaljuje za vsa sporočila podpore in razumljivo zahteva spoštovanje zasebnosti v tem težkem obdobju.

Ponedeljkovo tekmo druge španske lige med Tenerifom in Andorro so sodniki v sodniškem dodatku prekinili, ko se je napadalec domače ekipe Jesus de Miguel zgrudil na terenu po trku s tekmečevim vratarjem.