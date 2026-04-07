Nogomet

Poslovil se je legendarni Mircea Lucescu

Bukarešta, 07. 04. 2026 20.06 pred 52 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Mircea Lucescu

Legendarni romunski trener Mircea Lucescu je umrl v 81. letu starosti. Pred dnevi je doživel srčni infarkt in bil nato hospitaliziran.

Prve težave so se pojavile med zadnjim reprezentančnim zborom, ko se je počutil slabo tik pred tehničnim sestankom pred prijateljsko tekmo Romunije in Slovaške (0:2), ki se je ni udeležil. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je v petek doživel srčni napad, od katerega si ni več opomogel.

Mircea Lucescu je umrl le nekaj dni po koncu svojega drugega mandata na klopi romunske reprezentance. Reprezentanco je zapustil po neuspehu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, potem ko je izgubil proti Turčiji (0:1). Na selektorsko mesto je bil imenovan avgusta 2024.

Zdravniki naj bi mu sicer že večkrat svetovali, naj zaradi zdravstvenih težav preneha s trenerskim delom.

Mircea Lucescu
FOTO: Profimedia

Kariera, kronana z uspehi

V svoji karieri je osvojil 37 lovorik, s čimer se uvršča na tretje mesto večne lestvice trenerjev po številu osvojenih naslovov, za Sirom Alexom Fergusonom in Pepom Guardiolo.

Najpomembnejši mejniki njegove kariere so povezani z ukrajinskim Šahtarjem iz Donecka, ki ga je povsem preoblikoval. Z njim je osvojil osem naslovov ukrajinskega prvaka ter pokal UEFA leta 2009.

Pomemben pečat je pustil tudi v turškem nogometu, kjer je z Galatasarayem in Bešiktašem osvojil naslove državnega prvaka, z Galatasarayem pa leta 2000 tudi evropski superpokal.

V Romuniji je naslov državnega prvaka osvojil z dvema kluboma, Dinamom in Rapidom iz Bukarešte.

V svoji trenerski karieri je vodil Corvinul, Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter, Galatasaray, Bešiktaš, Šahtar, Zenit Sankt Peterburg, Dinamo Kijev ter turško reprezentanco.

Njegov prvi mandat na klopi romunske reprezentance v začetku 80. let ostaja zgodovinski mejnik romunskega nogometa, pod njegovim vodstvom se je Romunija uvrstila na evropsko prvenstvo 1984, kar je bil prvi nastop "Trikolorov" na zaključnem turnirju evropske konkurence.

nogomet mircea lucescu trener

Dinamična tekma v Madridu, po pritisku Bayerna zapretil tudi Real (0:0*)

Zdesetkane Slovenke pogumno v boj tudi z Norvežankami

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
Kolllerik
07. 04. 2026 20.57
R. I. P.
bibaleze
Portal
Tako je videti znana zvezdnica po porodu
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
Kako razumeti otroške izbruhe jeze in kako se nanje odzvati?
Kako razumeti otroške izbruhe jeze in kako se nanje odzvati?
zadovoljna
Portal
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Karlo pred svojo izbranko osvajal natakarico
Karlo pred svojo izbranko osvajal natakarico
vizita
Portal
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
cekin
Portal
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Spletni goljufi 70-letnemu Hrvatu ukradli kar pol milijona evrov
Spletni goljufi 70-letnemu Hrvatu ukradli kar pol milijona evrov
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
moskisvet
Portal
Lepotica iz Sarajeva, ki je postala največja ljubezen Edina Džeke
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
dominvrt
Portal
Zgodba družine je presenetila tudi ekipo Delovne akcije
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
okusno
Portal
Super ideja, kako porabiti potico
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Kmetija
Na terapiji
Na terapiji
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
