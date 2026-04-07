Poslovil se je legendarni Mircea Lucescu

Prve težave so se pojavile med zadnjim reprezentančnim zborom, ko se je počutil slabo tik pred tehničnim sestankom pred prijateljsko tekmo Romunije in Slovaške (0:2), ki se je ni udeležil. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je v petek doživel srčni napad, od katerega si ni več opomogel.

Mircea Lucescu je umrl le nekaj dni po koncu svojega drugega mandata na klopi romunske reprezentance. Reprezentanco je zapustil po neuspehu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, potem ko je izgubil proti Turčiji (0:1). Na selektorsko mesto je bil imenovan avgusta 2024.

Zdravniki naj bi mu sicer že večkrat svetovali, naj zaradi zdravstvenih težav preneha s trenerskim delom.