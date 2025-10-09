Nogometni svet žaluje: poslovil se je legendarni trener Boce Juniors

Trenerjevo zdravje se je v zadnjih tednih izrazito poslabšalo. Nazadnje je tekmo Boce Juniors spremljal 21. septembra, ko je njegova ekipa na ligaški tekmi na domačem stadionu remizirala z 2:2 proti Central Cordobi.

Boca Juniors ni nikoli razkrila podrobnosti o trenerjevem zdravju, argentinski mediji pa so poročali, da je trener, ki so mu leta 2017 diagnosticirali raka prostate, zbolel za okužbo sečil.