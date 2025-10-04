Poslovil se je Milan Mandarić

Ameriško-srbski poslovnež je umrl v Beogradu po dolgotrajni bolezni. Novico o njegovi smrti je potrdila njegova dolgoletna partnerka.

V spominu bo slovenskim nogometnim navdušencem najbolj ostal kot predsednik Olimpije, ki jo je vodil med letoma 2015 in 2021. Leta 2016 je prekinil dvajsetletno sušo in se z zmaji veselil naslova državnega prvaka. Ta uspeh je ponovil dve sezoni kasneje. Olimpija je pod njegovim vodstvom osvojila še tri pokalne naslove.

"Klub družini in vsem njegovim bližnjim izreka iskreno in globoko sožalje. Gospod Mandarić, počivajte v miru," so v precej skopem odzivu za javnost zapisali na spletni strani ljubljanskega kluba.