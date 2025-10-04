Svetli način
Nogomet

Poslovil se je Milan Mandarić

Ljubljana, 04. 10. 2025 20.47

V 88. letu starosti je umrl nekdanji predsednik Olimpije Milan Mandarić. Z zmaji je osvojil dva državna naslova in tri pokalne naslove. Ogromen pečat je pustil tudi v Angliji.

Milan Mandarić je Olimpijo vodil med letoma 2015 in 2021.
Milan Mandarić je Olimpijo vodil med letoma 2015 in 2021. FOTO: Damjan Žibert

Ameriško-srbski poslovnež je umrl v Beogradu po dolgotrajni bolezni. Novico o njegovi smrti je potrdila njegova dolgoletna partnerka.

V spominu bo slovenskim nogometnim navdušencem najbolj ostal kot predsednik Olimpije, ki jo je vodil med letoma 2015 in 2021. Leta 2016 je prekinil dvajsetletno sušo in se z zmaji veselil naslova državnega prvaka. Ta uspeh je ponovil dve sezoni kasneje. Olimpija je pod njegovim vodstvom osvojila še tri pokalne naslove.

"Klub družini in vsem njegovim bližnjim izreka iskreno in globoko sožalje. Gospod Mandarić, počivajte v miru," so v precej skopem odzivu za javnost zapisali na spletni strani ljubljanskega kluba. 

Navijaška skupina Green Dragons je dodala: "Danes se poslavljamo od Milana Mandarića – človeka, ki je v zgodovini Olimpije pustil velik pečat. Prišel je z željo, da klub postavi tja, kamor spada – na vrh slovenskega nogometa. In to mu je na začetku tudi dobro uspevalo. Naslov prvaka v Velenju je bil trenutek, ko smo vsi skupaj – igralci, navijači in klub – znova začutili, kaj pomeni biti Olimpija. Green Dragons se mu zahvaljujemo za trud, vizijo in vse trenutke, ki jih je podaril našemu klubu. Družini izrekamo iskreno sožalje. Naj počiva v miru."

Mandarić je pred Olimpijo kot predsednik vodil številne druge klube. S francosko Nico se je v sezoni 1996/1997 veselil pokalnega naslova. Leta 1999 je prevzel angleški Portsmouth, od katerega se je poslovil sedem let kasneje. Nato je vodil še Leicester City in Sheffield Wednesday. 

