Poslovil se je Milovan Nikolić

Milovan Nikolić se je, kot piše na uradni spletni strani NZS, rodil 10. oktobra 1943 v vasi Radaljevo pri mestu Ivanjica. Po prihodu v Slovenijo je do leta 1963 igral pri NK Slovan na Kodeljevem, potem pa prestopil v Olimpijo, kjer je v petih letih zbral 18 nastopov v 2. jugoslovanski ligi in 109 nastopov v 1. jugoslovanski ligi. Leta 1970 je prestopil v Mercator, kjer je do konca sezone 1973 igral v 2. jugoslovanski ligi. Po končani igralski karieri se je začela njegova druga kariera – zapisal se je sojenju, kjer je najprej deloval kot sodnik v 1. in 2. jugoslovanski ligi, potem pa postavljal temelje v Zvezi nogometnih sodnikov Slovenije. Nikolić je, kot sporočajo na spletni strani NZS, užival velik ugled v sodniški organizaciji, kot član komisije za sodniške zadeve pri NZS je deloval vse do letošnjega leta. Odgovoren je bil za strokovna izobraževanja in analizo delovanja sodnikov na A listi, usmerjal je sodnike k izboljšanju njihovega delovanja, skrbel za primerjavo analiz posnetkov s tekem, predaval na seminarjih elitnih sodnikov in kontrolorjev ter bil predsednik izpitne komisije ZNSS za državne izpite sodnikov in pomočnikov sodnika, inštruktorjev ter kontrolorjev.

V letu 2012 je iz rok tedanjega predsednika NZS in sedanjega predsednika UEFE Aleksandra Čeferina prejel priznanje in naziv častni član Nogometne zveze Slovenije za njegove izjemne zasluge pri razvoju sojenja v Sloveniji. Nikolić je bil tudi član izvršnega odbora Društva nogometnih sodnikov Ljubljana in mednarodni kontrolor sojenja med leti 2002 in 2015.