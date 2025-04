Poslovil se je največji ljubitelj nogometa v Vatikanu

Njegov predhodnik je ljubil Mozarta, a strast papeža Frančiška je bil nogomet, zanj najlepša igra in tudi način za izobraževanje in širjenje miru po svetu. Od argentinskih rojakov Lionela Messija in pokojnega Diega Maradone do Zlatana Ibrahimovića je Frančišek v Vatikanu sprejel največje zvezdnike nogometa, ki so podpisali na desetine majic in žog.