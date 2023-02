Poslovila se je angleška komentatorska legenda

John Motson se je poslovil star 77 let.

"Bil je velikan športnih prenosov. Njegova več kot 50 let trajajoča kariera in prepoznavni glas sta povezana s toliko pomembnimi nogometnimi trenutki. Za mnoge od nas bo njegov glas večen, za vedno bo odmeval v naših srcih," pa je dodala direktorica športnega programa pri BBC-ju Barbara Slater .

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je John Motson mirno preminil v spanju," so sporočili iz njegove družine.

Skupaj je opravil skoraj 2500 prenosov, od tega več kot 200 angleške nogometne reprezentance. Zadnjo tekmo je komentiral pred petimi leti med Crystal Palaceom in West Bromwich Albionom. Po tekmi ga je na zelenico povabil tedanji trener orlov Roy Hodgson , ki se mu je osebno zahvalil za ogromen doprinos angleškemu nogometu. Za svoj doprinos športnim prenosom je bil leta 2001 odlikovan z Redom britanskega imperija (OBE).

Po poročanju za različne časopise se je Motson pri BBC-ju za polni delovni čas kot radijski reporter zaposlil leta 1968. Tri leta kasneje je opravil svoj prvi televizijski prenos. V obdobju med 1979 in 2008 je bil prva izbira za prenose finalov svetovnih in evropskih prvenstev ter pokala FA. Leta 2006 je postavil angleški rekord, potem ko je v Berlinu komentiral šesti zaporedni finale mundiala. Dve leti kasneje je komentiral 28. zaporedni finale pokala FA.

"Užaloščeni smo izvedeli za slovo Johna Motsona. Njegov glas bo za vedno sinonim za angleški nogomet," so se od njega poslovili pri angleški nogometni zvezi (FA). Princ William, ki je častni predsednik zveze, je dodal: "Z veliko žalostjo sem izvedel za smrt Johna Motsona, legende, katere glas je bil nogomet. Moje misli so z njegovo družino in prijatelji."

"Motson je absolutna legenda športa. Toliko nas je odraščalo ob poslušanju človeka, ki je opisoval dogajanje in gole na toliko pomembnih tekmah. Žalostna izguba," pa je dejal nekdanji branilec Liverpoola in angleške nogometne reprezentance Jamie Carragher.