Poslušal očeta in zavrnil Barcelono: Tam v trenutku pristaneš na klopi

A.M.

Nizozemski vezist Tijjani Reijnders je julija lani zapustil domovino in za 20 milijonov evrov okrepil Milan. Zanj so se takrat zanimali številni evropski velikani, med njimi tudi Barcelona, kjer po besedah njegovega očeta hitro pristaneš med rezervisti in postaneš eden izmed mnogih, za katere je bila preizkušnja v tujini prevelik zalogaj.