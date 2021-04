Posnetek, ki dviga prah: sodnik Haalanda po tekmi prosil za avtogram – kar na kartona

Četrtfinalno tekmo Lige prvakov med Manchester Cityjem in Borussio Dortmund so pošteno zaznamovali romunski delivci pravice, ki so razburili gostujoči tabor, nato pa še širšo nogometno javnost. Vse skupaj je po koncu tekme zakrivil stranski sodnik Octavian Sovre, ki je Erlinga Haalanda v tunelu prosil za avtogram. In to kar na oba kartona – najprej rumenega, nato pa še na rdečega. Razumljivo, naletel je na precej kritik. Zanimivo pa je, da mu je v bran stopil trener domače zasedbe, ki je tekmo z 2:1 dobila, Pep Guardiola.

