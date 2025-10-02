Svetli način
Nogomet

Posnetek, ki je nasmejal medmrežje: nogometaš sodnika moledoval na kolenih

New York, 02. 10. 2025 13.26 | Posodobljeno pred 36 minutami

M.D.
3

Liga MLS se trudi svoj izdelek ponuditi na čim bolj privlačen način in ljubiteljem športa v ZDA približati nogomet. Zato so vodilni možje severnoameriške lige v novi sezoni gledalcem ponudili drugačen zorni kot za spremljanje obračunov. Sodniška kamera prikazuje vse, kar med obračunom vidi glavni sodnik, najnovejši posnetek pa je nasmejal celotno medmrežje.

Najnovejši videoposnetek s sodniške kamere je postal viralna senzacija po obračunu Cincinnatija in Orlando Cityja v ligi MLS, ki se je končal z neodločenim izidom (1:1). V 86. minuti obračuna je branilec Orlanda Rodrigo Schlegel pred svojim kazenskim prostorom na nedovoljen način ustavil nasprotnika. Argentinec se je takoj zavedal, kaj je storil, pogledal je proti sodniku Rosendu Mendozi in pred njim nemudoma pokleknil na kolena.

Na posnetku lahko slišimo njegovo moledovanje. "Ne dajte mi kartona! Ne bom smel igrati na naslednji tekmi. Dotaknil sem se žoge, dotaknil sem se žoge!" , je dejal sodniku, ki pa je ostal popolnoma ravnodušen do igralčevih želja in mu pokazal rumeni karton. 

Slavko BabIč
02. 10. 2025 14.22
+1
Verjetno bo izgubil tudi kakšnih 10.000 $$$ za en teden!Tudi jaz bi moledoval za ta denar!
ODGOVORI
1 0
progresivnidaveknastanovanja
02. 10. 2025 14.21
Ko šerif za maturo za sinčka sončka : )
ODGOVORI
0 0
a res1
02. 10. 2025 14.04
Pokažite kakšen prekršek je naredil, potem pa naprej.
ODGOVORI
0 0
