Posnetek, ki je nasmejal medmrežje: nogometaš sodnika moledoval na kolenih

Najnovejši videoposnetek s sodniške kamere je postal viralna senzacija po obračunu Cincinnatija in Orlando Cityja v ligi MLS, ki se je končal z neodločenim izidom (1:1). V 86. minuti obračuna je branilec Orlanda Rodrigo Schlegel pred svojim kazenskim prostorom na nedovoljen način ustavil nasprotnika. Argentinec se je takoj zavedal, kaj je storil, pogledal je proti sodniku Rosendu Mendozi in pred njim nemudoma pokleknil na kolena.