Nogomet

Posojenec Endrick si je po sanjskem začetku prislužil bizaren rdeči karton

Nantes, 08. 02. 2026 11.28

Avtor:
L.M.
Endrick

Brazilec Endrick, ki pri madridskem Realu ni dobil prave priložnosti, se je v zimskem prestopnem roku preselil k francoskemu Lyonu. Pod taktirko Paula Fonsece je 19-letnik na uvodnih tekmah pokazal, za igralca kakšnega kova gre. Na šestih nastopih je vpisal kar pet zadetkov in pod vprašaj postavil tudi odločitev belega baleta, pri katerem je pobiral zgolj "drobtinice" s klopi. Na zadnji ligaški tekmi je bil znova v središču pozornosti, tokrat zaradi izključitve, ki je, milo rečeno, kontroverzna.

Pavel Šulc in Endrick
Pavel Šulc in Endrick
FOTO: Profimedia

Lyon se je v 21. krogu francoskega državnega prvenstva odpravil na gostovanje k Nantesu. Varovanci Paula Fonsece trenutno zasedajo tretje mesto in se, vsaj navidezno, še potegujejo za morebiten naslov državnih prvakov, čeprav jim nogometni svet v boju z aktualnimi evropskimi prvaki iz Pariza ne pripisuje resnih možnosti. Potovanje na vzhod Francije k 16.-uvrščeni ekipi Ligue 1 je za moštvo, ki igra v belem, pomenilo novo priložnost za tri točke, s čimer bi zaostrili pritisk na vrh lestvice.

V 25. minuti so gostje povedli po zadetku češkega napadalca Pavla Šulca in vodstvo zadržali do konca. Po 15 minutah drugega dela igre je v igro vstopil tudi Endrick, ki pa se tokrat ni proslavil s še enim odličnim zadetkom, ampak si je prislužil rdeči karton. Akcija, ki na prvi pogled ni bila videti kot nič posebnega, je šla kmalu na VAR obravnavo. Glavni delilec pravice Mathieu Vernice se je po dodatnem ogledu odločil, da mladega Brazilca izključi.

Odločitev, ki je razjezila tudi gostujočega stratega: "Mislim, da gre za izjemno strog kriterij sodnika. Pred tem je bil očiten prekršek nad Endrickom, ki pa ga ni dosodil. Rad bi povedal še, da se nasprotni igralci do Endricka agresivno obnašajo že od njegovega prihoda. Sodnik bi moral v takem primeru zaščititi igralca," je bil nezadovoljen Portugalec.

endrick lyon izključitev sporna odločitev

Grški superzvezdnik postal delni lastnik serijskih angleških prvakinj

Kolllerik
08. 02. 2026 11.37
realovci, navajeni večne sodniške protekcije doma v Španiji, imajo potem drugje velike probleme z obnašanjem...
cripstoned
08. 02. 2026 11.36
Xabi alonso je definitvno krivec za kaj danes gledamo endricka v ligue1 namesto v laligi...neverjetno kaksno napako so naredili pri realu da so ga posodili k lyonu..
cripstoned
08. 02. 2026 11.34
Vzhajajoca zvezda ki je z prihodom v famersko ligo povsem zasencil nahajpanca iz ropalone...zato pa ga morajo ustaviti in pri tem ne izbirajo sredstev...nic novega da igralec reala dobi bizaren rdeci karton...spomnimo kaksen rdeci karton je dobil bellingham proti valenciji in huijsen na zacetku sezone...zdaj pa se endrick zaradi preigravanja...medtem ko nekatere sciti sistem in imajo medije na svoji strani (ropalona) drugi igrajo proti sistemu in proti medijem (real madrid)...endricka se pac mora ustaviti ker je na par tekmah naredil francosko ligo podpovprecno...tudi na tem bo nekaj..
