Posojenec Endrick si je po sanjskem začetku prislužil bizaren rdeči karton

Lyon se je v 21. krogu francoskega državnega prvenstva odpravil na gostovanje k Nantesu. Varovanci Paula Fonsece trenutno zasedajo tretje mesto in se, vsaj navidezno, še potegujejo za morebiten naslov državnih prvakov, čeprav jim nogometni svet v boju z aktualnimi evropskimi prvaki iz Pariza ne pripisuje resnih možnosti. Potovanje na vzhod Francije k 16.-uvrščeni ekipi Ligue 1 je za moštvo, ki igra v belem, pomenilo novo priložnost za tri točke, s čimer bi zaostrili pritisk na vrh lestvice.

V 25. minuti so gostje povedli po zadetku češkega napadalca Pavla Šulca in vodstvo zadržali do konca. Po 15 minutah drugega dela igre je v igro vstopil tudi Endrick, ki pa se tokrat ni proslavil s še enim odličnim zadetkom, ampak si je prislužil rdeči karton. Akcija, ki na prvi pogled ni bila videti kot nič posebnega, je šla kmalu na VAR obravnavo. Glavni delilec pravice Mathieu Vernice se je po dodatnem ogledu odločil, da mladega Brazilca izključi.