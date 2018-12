'Postal bo član Reala in osvojil bo več zlatih žog kot Cristiano'

Kylian Mbappe, ki je pred dnevi praznoval 20. rojstni dan, tudi v letošnji sezoni navdušuje nogometne navdušence po celem svetu. V zgolj devetnajstih nastopih je v letošnji sezoni za PSG zabil že 16 golov. Serijski francoski prvaki so še brez poraza prepričljivo prvi v francoskem državnem prvenstvu in imajo z dvema odigranima tekmama manj kar 13 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem (Lille, op. p.). V zadnjem krogu pa si je PSG zagotovil tudi napredovanje v izločilne boje elitne Lige prvakov. V zahtevni skupini, v kateri so igrali še Liverpool, Napoli in Crvena Zvezda, so Parižani osvojili prvo mesto in se bodo v osmini finala pomerili z Manchester Unitedom. PSG je bil s 17. goli tudi najučinkovitejši klub skupinskega dela, od tega je Mbappe dosegel tri.

MBAPPE

In ni skrivnost, da je talentirani krilni napadalec francoske reprezentance že dalj časa na 'radarju' madridskega Reala, ki želi po odhodu Cristiana Ronalda na vsak način na Santiago Bernabeu pripeljati Portugalčevega naslednika in naslednjega nogometnega superzvezdnika. Da bo slej kot prej, res postal član 13-kratnih evropskih prvakov je prepričan tudi nekdanji športni direktor AS Monaca, Luis Campos. Campos je namreč deloval pri klubu iz Monte Carla, ko je Mbappe začel opozarjati nase. Campos je celo prepričan, da bo prvi dobitnik nagrade za najboljšega mladega nogometaša na svetu, v prihodnosti osvojil več zlatih žog kot sta jih Lionel Messiin Ronaldo, ki imata oba po pet tovrstnih individualnih nagrad.