Postecoglou na klopi Nottinghama preživel le osem tekem

Nottingham, 18. 10. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
Ange Postecoglou je po novem nekdanji trener angleškega prvoligaša Nottingham Foresta. Avstralski strokovnjak je ekipo vodil vsega 39 dni, v tem času pa na osmih tekmah vknjižil šest porazov in dva remija.

Ange Postecoglou FOTO: AP

"Čudovita oseba, ki nam bo omogočila, da uresničimo zastavljene cilje." To so besede, s katerimi je kontroverzni lastnik Nottinghama Evangelos Marinakis pred 39 dnevi opisal novega trenerja kluba Anga Postecoglouja, ki je postal trener z najslabšim začetkom na klopi Nottinghama v zgodovini.

60-letnik je debitiral z ligaškim porazom proti Arsenalu, nekaj dni kasneje pa v ligaškem pokalu izpadel proti drugoligašu Swanseaju. Na omenjeni tekmi se je v končnici med strelce vpisal slovenski reprezentant Žan Vipotnik. Sledil je remi v angleškem prvenstvu proti Burnleyju in remi v Ligi Evropa proti Real Betisu, nato pa še štirje porazi. Na zadnji tekmi je bil Chelsea boljši s 3:0, nekaj minut po koncu obračuna pa je Postecoglou postal bivši.

Avstralski strokovnjak je na klopi Nottinghama septembra naslednil Nuna Espirita Santa, ki je v lanski sezoni s klubom pozitivno presenetil in v prvenstvu končal na sedmem mestu ter Nottingham po 30 letih vrnil v evropska tekmovanja. Po treh tekmah nove sezone, na katerih je klub zbral štiri točke, je Marinakis odpustil portugalskega trenerja, kar je močno razburilo navijače.

Sixten Malmerfelt
18. 10. 2025 17.31
Nazaj v Avstralijo!
