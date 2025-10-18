Postecoglou na klopi Nottinghama preživel le osem tekem

"Čudovita oseba, ki nam bo omogočila, da uresničimo zastavljene cilje." To so besede, s katerimi je kontroverzni lastnik Nottinghama Evangelos Marinakis pred 39 dnevi opisal novega trenerja kluba Anga Postecoglouja, ki je postal trener z najslabšim začetkom na klopi Nottinghama v zgodovini.

60-letnik je debitiral z ligaškim porazom proti Arsenalu, nekaj dni kasneje pa v ligaškem pokalu izpadel proti drugoligašu Swanseaju. Na omenjeni tekmi se je v končnici med strelce vpisal slovenski reprezentant Žan Vipotnik. Sledil je remi v angleškem prvenstvu proti Burnleyju in remi v Ligi Evropa proti Real Betisu, nato pa še štirje porazi. Na zadnji tekmi je bil Chelsea boljši s 3:0, nekaj minut po koncu obračuna pa je Postecoglou postal bivši.