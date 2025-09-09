Svetli način
Postecoglou se vrača med angleško elito

09. 09. 2025

STA , S.V.
Potem ko so pri angleškem nogometnem prvoligašu Nottingham Forestu zjutraj objavili, da so odpustili glavnega trenerja Nuna Espirita Santa, je znan njegov naslednik. To je nekdanji trener Tottenhama, Ange Postecoglou.

Portugalec Nuno Espirito Santo je postal prvi trener angleške lige, ki je to sezono izgubil službo. 51-letnik je prevzel vodenje decembra 2023 kot naslednik Steva Cooperja ter klub rešil pred izpadom.

Pred dvema tednoma je razkril, da se je njegov odnos z lastnikom kluba, grškim milijarderjem Evangelosom Marinakisom, poslabšal. Klub je v prejšnji sezoni končal na sedmem mestu v prvenstvu, kar je najvišji dosežek po sezoni 1994/95.

To mu je zagotovilo mesto v Evropi po 30 letih - Nottingham je namesto v Konferenčni ligi dobil priložnost v Evropski ligi, potem ko je Crystal Palace zaradi kršitve pravil Uefe o lastništvu več klubov nazadoval v nižji rang.

"Pripeljali smo trenerja, ki se je dokazal in je dosleden pri osvajanju trofej. Njegove izkušnje pri vodenju klubov na najvišji ravni in njegova želja po uspehu so odlična kombinacija, da skupaj uresničimo naše ambicije," pa so o novem trenerju zapisali v klubu.

V Grčiji rojeni Avstralec Ange Postecoglou je vodil Tottenham, ko je ta osvojil Evropsko ligo. Lani so Londončani v elitni ligi na Otoku zasedli le 17. mesto in pri Tottenhamu so takrat prekinili dolgoletno sodelovanje.

