Postecoglou se vrača med angleško elito

Portugalec Nuno Espirito Santo je postal prvi trener angleške lige, ki je to sezono izgubil službo. 51-letnik je prevzel vodenje decembra 2023 kot naslednik Steva Cooperja ter klub rešil pred izpadom.

Pred dvema tednoma je razkril, da se je njegov odnos z lastnikom kluba, grškim milijarderjem Evangelosom Marinakisom, poslabšal. Klub je v prejšnji sezoni končal na sedmem mestu v prvenstvu, kar je najvišji dosežek po sezoni 1994/95.

To mu je zagotovilo mesto v Evropi po 30 letih - Nottingham je namesto v Konferenčni ligi dobil priložnost v Evropski ligi, potem ko je Crystal Palace zaradi kršitve pravil Uefe o lastništvu več klubov nazadoval v nižji rang.