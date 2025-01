Postecoglou vdan v usodo: 'Tudi Salah bi se mučil pri Tottenhamu'

Mohamed Salah blesti na Anfieldu. Bi bilo enako, če bi igral za Tottenham? Postecoglou dvomi v to ...

Tottenham je na zadnjih štirih tekmah doživel tri poraze in remi. Konec decembra ga je Liverpool v severnem Londonu razbil s 6:3, zato je jasno, da bodo Spursi za uspeh v ligaškem pokalu potrebovali veliko presenečenje. Ne zgolj zaradi svoje slabe forme, ampak tudi dejstva, da Redsi v tej sezoni pod vodstvom Arneta Slota navdušujejo in v domačem prvenstvu meljejo vse pred seboj. Glavni razlog za to je zagotovo Mohamed Salah, ki je na 21 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel že 27 golov, tudi dva na že omenjenem obračunu s Tottenhamom.

Ante Postecoglou verjame, da mizernega stanja pri Tottenhamu ne bi izboljšal niti prihod zvezdnika, kot je Salah. "Mo je neverjeten nogometaš, a če bi ga postavili v našo ekipo, nisem prepričan, da bi še naprej tako navduševal, saj smo kot ekipa v zelo slabem stanju," je pojasnil nekdanji trener Celtica.