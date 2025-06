Potem ko je prihod Fabregasa padel v vodo, se je Inter odločil za Chivuja

Romunski trener in nekdanji nogometaš Interja iz Milana Cristian Chivu je postal novi trener nerazzurrov, pri katerih je nasledil Simoneja Inzaghija, ki bo odslej v Savdski Arabiji vodil Al Hilal. Pri Interju so se za Romuna odločili, potem ko so pogajanja s Cescom Fabregasom padla v vodo.