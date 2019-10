Poteza brez primere: najprej pokazala rumeni karton, nato pa ...

Ta je v nekem trenutku brez kakršnega koli razloga prekinila tekmo in na začudenje številnih gledalcev ter glavnih akterjev na in ob zelenici v Haifi pokazala rumeni karton nekdanjemu zvezdniku AC Milana in madridskega Reala Ricardu Kakaju.



A to ni bilo vse, saj je glavna sodnica obračuna v naslednjem trenutku iz žepa izvlekla mobilni telefon in ... naredila 'selfie' s taistim nogometašem, kar je večina pospremila z navdušenjem. Tudi Kaka je bil v prvem trenutku zelo presenečen nad hudomušno, a izjemno simpatično potezo sodnice, nato pa je z njo z veseljem poziral.