Poteza mlade Angležinje, o kateri govori ves nogometni svet

Angležinje so sinoči na domačih tleh s kar 4:0 odpravile Švedinje in tako postale prve finalistke letošnjega evropskega nogometnega prvenstva. S potezo tekme in verjetno kar potezo prvenstva se je izkazala Alessia Russo, ki je po lastnem odbitem poskusu s strelom s peto med nogama matirala švedsko vratarko in tako oddala kandidaturo za nagrado Ferenca Puskasa.

Angleška ženska nogometna reprezentanca na evropskem prvenstvu misli resno in je po odmevni zmagi nad aktualnimi olimpijskimi podprvakinjami še korak bližje izpolnitvi znane fraze angleških navijačev: "It's coming home."

icon-expand Izrazi na obrazu soigralk povedo vse. FOTO: AP

Levinje so na domačem prvenstvu še petič zaporedoma slavile (ob čemer so zabile 20 in prejele le en zadetek) in tako niz neporaženosti podaljšale na 19 zaporednih tekem (nazadnje jih je 13. aprila lani z 0:2 premagala Kanada). Švedinje pa so ob bolečem rezultatu (4:0) tudi izenačile najhujši poraz v zgodovini reprezentance. A ne glede na impresivna omenjena dejstva je po polfinalni tekmi največ govora o tretjem zadetku Angležinj, ki ga je dosegla članica Manchester Uniteda Alessia Russo. 23-letna napadalka je v 68. minuti srečanja po lepi podaji Francesce Kirby s približno desetih metrov najprej merila naravnost v švedsko vratarko Hedvig Lindahl, nato pa se je ob dveh Švedinjah prva dokopala do odbite žoge. Čeprav je bila Russova s hrbtom obrnjena proti golu, je iznajdljivo sprožila s peto in žogo potisnila vidno presenečeni Lindahlovi med noge.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mnogi so po neverjetni potezi Russove zadetek že označili za najlepšega v tem letu in ji pripisali visoke možnosti za osvojitev t. i. nagrade Ferenca Puskasa (izvirno FIFA Puskas Award op. a.), ki jo vsako leto prejme strelec ali strelka najlepšega gola leta. Mednarodna nogometna zveza nagrado podeljuje od leta 2009 dalje, še nikoli pa ni šla v roke ženski. Še najbližje temu je bila leta 2014 Irka Stephanie Roche, ki je zaostala le za kolumbijskim zvezdnikom Jamesom Rodriguezom. Posnetek izjemnega gola je na svojem Twitter profilu tudi že objavila FIFA, ki je sporočila, da so ga že dodali na seznam nominacije za Puskasovo nagrado.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Če sem poštena, bi si lahko precej olajšala delo, če bi zadela s prvim strelom, ampak ja ... občutek je super! Iskreno se zadetka ne spomnim najbolje. Zdelo se mi je, da je to najhitrejša pot, da žogo spravim v mrežo, brez da bi se rabila obrniti, in na srečo je šla žoga res v gol. Ker sem bila obrnjena stran, nisem zares videla, kako je šla žoga v mrežo, zato sem se le razveselila, da sem zadela, in uživala v trenutku," je o zadetku povedala Russova in priznala, da je po tekmi v slačilnici odmevala tudi Abba: "Ja, seveda smo vesele, v slačilnici smo malo zapele kot vedno, a zavedamo se, da nas čaka le nekaj dni do nedeljskega velikega finala. Vedno zapojemo kakšno pesem Abbe, drugače pa še pesmi, kot so Proud, West Virginia in nekaj drugih starih klasik."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke