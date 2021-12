Poteza s katero se je Haaland poslovil od Borussie?

Po sredini tekmi med Borussio Dortmund in Gereuter Fürth (3:0), na kateri je Erling Haaland zadel dvakrat, je norveški napadalec veliko dlje časa od svojih soigralcev ostal na igrišču in pozdravljal domače navijače. V španskem časniku AS zdaj namigujejo, da se je zvezdnik Borussie poslavljal pred predvidenim odhodom iz kluba.

Norveški superzvednik Erling Haaland nadaljuje svojo neverjetno sezono v dresu Borussie Dortmund. V zmagi svojega moštva proti Gereuter Fürthu je dosegel svoj peti in šesti zadetek na zadnjih petih tekmah od povratka po manjši poškodbi. Ker je to bila zadnja domača tekma Borussie pred tradicionalnim zimskim odmorom v nemški Bundesligi so igralci po tekmi ostali malo dlje časa na zelenici in pozdravili svoje zveste navijače. A časnik AS poroča, da je prvi zvezdnik kluba Haaland na travi stadiona Westfalen ostal veliko dlje od svojih soigralcev in se na videz poslavljal od domačih navijačev.

Odšel bo, vprašanje pa je kdaj in kam Norvežanov agent Mino Raiola je nedavno spregovoril o svojem prepričanju, da bo njegov klient v bližnji prihodnosti zapustil svoj sedanji klub. 21-letnega napadalca seveda povezujejo z največjimi klubi v Evropi. Nekateri namigujejo, da bo odšel na otok in zaigral v enem od klubov v Manchestru, drugi so spet prepričani, da bo svojo kariero zaključil v enem od španskih velikanov Barceloni ali Real Madridu.

Predsednik španske La lige dlje časa tudi javno sanja o prihodu Haalanda in Kyliana Mbappeja v špansko prvenstvo. Zdaj je človek, ki je kot predsednik španske lige pred sezono imel dostop do Barceloninih finančnih rezultatov izrazil dvom v zmožnost Kataloncev, da v svoje vrste pripeljejo enega najboljših napadalcev na svetu. "Mislim, da je nemogoče, da bo Barcelona podpisala Haalanda zaradi njenih številk in finančnih omejitev. Okoliščine bi se morale spremeniti in Raiola ne prodaja poceni, ampak zelo drago," je možnosti Kataloncev opisal Tebas.

icon-expand Želja Kyliana Mbappeja, da parižki klub zapusti je javno znana on zaključka letoššnjega poletnega prestopnega roka, ko je Real Madrid za njegov prestop v špansko prestolnico PSG-ju ponudil kar 200 milijonov evrov. Parižani so ponudbo zavrnili in upajo, da bo napadalec vendarle podaljšal pogodbo s svojim sedanjim klubom. FOTO: AP