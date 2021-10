Potolčeni Müller po epskem porazu Bayerna: Razcepili so nas na prafaktorje

"Bayern potolčen kot še nikoli doslej", "Prvokategorniki Bayerna ponižani", "Bayern je deloval smešno in nebogljeno", so le nekateri od pompoznih naslovov nemških medijev, ki kar ne morejo verjeti, kakšen potop epskih razsežnosti se je zgodil varovancem trenerja Juliana Nagelsmanna v šestnajstini finala domačega pokalnega tekmovanja.

Ne le, da je bila Borussia Mönchengladbach za vsaj dva razreda boljša tekmica od devetkratnega zaporednega nemškega prvaka, kot je po tekmi priznal izkušeni napadalec Bavarcev Thomas Müller, so jih domači povsem povozili in ponižali. "To, kar se nam je tokrat zgodilo, ni pričakoval nihče. Absolutno nihče," je vidno šokiran in razočaran po visokem porazu (0:5) in izpadu iz nadaljnjega tekmovanja domačim medijem hitel pojasnjevati Müller in nadaljeval: "Nogometaši Borussie so nas razcepili na prafaktorje. Predvsem v prvem polčasu nas ni bilo nikjer, z nami so počeli, kar so želeli. In ko se enkrat znajdeš v visokem zaostanku, se je praktično nemogoče vrniti v igro. Marsikaj sem že doživel v dresu Bayerna, a takšnega ponižanja še ne."