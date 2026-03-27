Nogomet

'Potopil' Brazilijo: Mbappe na pragu francoskega rekorda

Boston, 27. 03. 2026 09.20 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Kylian Mbappe

Francoska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Foxboroughu v ZDA premagala Brazilijo z 2:1. Kylian Mbappe se je z uvodnim golom na en zadetek približal francoskemu strelskemu rekordu 57 golov, ki ga ima reprezentančno upokojeni Olivier Giroud. Mbappe je dosegel 56 golov na 95 nastopih v dresu francoske reprezentance.

Kylian Mbappe bo imel priložnost izenačiti in morda celo preseči omenjeni rekord, ko se bo Francija v nedeljo na stadionu Northwest blizu Washingtona pomerila s Kolumbijo na drugi prijateljski tekmi ameriške turneje. Mbappe je stekel mimo vratarja Edersona in z natančnim zaključkom po pol ure igre na stadionu Gillette blizu Bostona, domu ekipe ameriškega nogometa New England Patriots, svoji ekipi zagotovil vodstvo.

Ta zadetek je dobra novica za selektorja Didierja Deschampsa, potem ko se je 27-letni superzvezdnik Real Madrida pred kratkim vrnil po tritedenskem premoru zaradi poškodbe kolena.

Francija, zmagovalka svetovnega prvenstva leta 2018 in podprvakinja leta 2022, je bila v dvoboju kandidatov za naslov na letošnjem SP od začetku drugega polčasa številčno oslabljena. Izključen je bil branilec Dayot Upamecano, a je v 65. minuti podvojila prednost, zahvaljujoč Hugu Ekitikeju.

Brazilija Carla Ancelottija je 12 minut pred koncem sicer znižala po strelu branilca Juventusa Gleisona Bremerja iz bližine, a so modri obdržali zmago v svojih rokah. Francozi bodo na SP čez dva meseca in pol v skupinskem delu SP igrali proti Senegalu, Norveški in zmagovalcu dodatnih dvobojev za uvrstitev na zaključni turnir (Irak ali Bolivija).

Brazilci se na letošnje SP, na katerem se bodo v skupinskem delu pomerili z Marokom, Škotsko in Haitijem, podajajo v upanju, da jih bo imenovanje Ancelottija za selektorja potrdilo za resne kandidate za osvojitev rekordnega šestega naslova. Šestinšestdesetletni Italijan je na klopi Brazilije od maja lani.

