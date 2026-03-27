'Potopil' Brazilijo: Mbappe na pragu francoskega rekorda

Kylian Mbappe bo imel priložnost izenačiti in morda celo preseči omenjeni rekord, ko se bo Francija v nedeljo na stadionu Northwest blizu Washingtona pomerila s Kolumbijo na drugi prijateljski tekmi ameriške turneje. Mbappe je stekel mimo vratarja Edersona in z natančnim zaključkom po pol ure igre na stadionu Gillette blizu Bostona, domu ekipe ameriškega nogometa New England Patriots, svoji ekipi zagotovil vodstvo.

Ta zadetek je dobra novica za selektorja Didierja Deschampsa, potem ko se je 27-letni superzvezdnik Real Madrida pred kratkim vrnil po tritedenskem premoru zaradi poškodbe kolena.