Nogomet

'Potrebovali smo igralca v kazenskem prostoru, Šeško je najboljši za to'

Nottingham, 02. 11. 2025 11.14 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
S.V.
Komentarji
6

Manchester United je v soboto na City Groundu v premierligaškem obračunu proti Nottingham Forestu remiziral z 2:2. Trener Ruben Amorim je dejal, da je United plačal ceno za izgubo nadzora na začetku drugega polčasa dvoboja s Forestom, a Portugalec ostaja optimističen, saj je v predstavi svoje ekipe videl veliko pozitivnega.

Ruben Amorim in Sean Dyche, ki je pred kratkim sedel na klop Nottinghama, sta se prvič pomerila pred 11 meseci, ko je angleški trener še vodil Everton. Tedaj je gladko zmago s 4:0 slavil Portugalec, tokrat pa je bilo razmerje moči precej bolj enakovredno. 

Po golu Casemira v prvem polčasu je kazalo, da bo United na dobri poti do zmage na trenerjev jubilejni dan, ki je pred letom dni prevzel trenersko mesto pri rdečih vragih. A je na začetku drugega dela igre Forest pripravil preobrat. Domači so zadeli dvakrat v treh minutah in prek Morgana Gibbs-Whita ter Nicola Savone prišli do vodstva, a se je Amorimova ekipa uspela zbrati. United je prišel do točke prek izjemnega zadetka Amada Dialla v 81. minuti.

Slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško je odigral celoten obračun, sprožil tri strele, a nobenega v okvir domačih vrat. Ob napadalcu Nottinghama, Igorju Jesusu, je imel po izboru Sofascore najslabšo oceno izmed vseh.

Statistika Benjamina Šeška proti Nottingham Forestu
Statistika Benjamina Šeška proti Nottingham Forestu FOTO: Sofascore.com

Za portugalskega trenerja je bil odziv po zaostanku spodbuden, čeprav je po tekmi, na kateri je bilo njegovo moštvo v vlogi favorita, razumljivo čutil mešane občutke. Kljub temu je v pogovoru z mediji poudaril, da ostaja zadovoljen z videnim.

Amorim o nenavadnih menjavah

Ruben Amorim je po tekmi pojasnil tudi svoje menjave. Na vprašanje, zakaj je kljub zaostanku v igro poslal le dva branilca, Patricka Dorguja in Noussairja Mazraouija, je trener razkril svoj način razmišljanja.

Ruben Amorim
Ruben Amorim FOTO: Profimedia

"Včasih, če dodaš več napadalcev, to ne pomeni, da bomo igrali bolje. Diogo Dalot je imel večkrat prostor za predložek, a ker ima desno nogo, vedno zavije v sredino in tam zmanjka prostora. S Patrickom lahko igramo podobno, vendar lahko, ko ima žogo, pride na bok in od tam poda. Če želiš podati v sredino, je tam vedno Matheus Cunha, da sprejme žogo. Na začetku drugega polčasa je bil Leny (Yoro) tisti, ki je imel prostor za prodor. Nous (Mazraoui) je bočni branilec, zato sem želel izkoristiti značilnosti igralcev. Kakovost imamo tudi na klopi, ampak če bi prevečkrat prekinjal igro, bi razbil ritem. Imel sem občutek, da bomo v drugem polčasu napredovali, zato nisem želel veliko menjati. Vem, da lahko Amad pokaže več, nevaren je ena na ena. Tokrat sicer ni igral najbolje, a je vseeno zadel. Ima velik potencial, a danes smo izgubili dve točki," je razložil Amorim.

Na klopi je pustil igralce, kot so Joshua Zirkzee, Mason Mount in Kobbie Mainoo. "Vedno razmišljam o značilnostih igre. Če bi bil tam Mainoo, Mason Mount ali Josh (Zirkzee), moraš predvideti potek tekme. Josh je bolj podoben Cunhi, rad igra med linijami. A danes smo potrebovali igralca v kazenskem prostoru – Ben (Šeško) je najboljši za to. Včasih gre le za trenutek v tekmi, nič osebnega. Na klopi imamo kakovost, a ne gre vedno za to. Poskušamo narediti najboljše za ekipo," pravi trener Manchester Uniteda.

nogomet premier liga manchester united amorim šeško
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Toti glih
02. 11. 2025 12.39
Nič od nič, Šeško. Poglej si Mbeuma, leti po igrišču in se bori za vsako žogo...
ODGOVORI
0 0
Kriss-slo
02. 11. 2025 12.24
Sesko je totalno izven forme..predvsem strelske..tudi prvi dotik zoge mu vcasih dela tezave..skratka dalec od njegovega potenciala..zadnja tekma s svico je bila tudi katastrofa od katastrofe..meu je vsaj 5 sans za gol..druga stvar ki jo noben ni opazil je to ..da ob proslavljanju golov njega ni zraven..se pravi nekaj ne stima med njim in presotankom ekipe..njegova mimima obraza je ze dolgo casa anemicna..tudi v reprezentanci..pri njemu nekaj ne stima zato tudi ta padec v igri ki se mu vlece vsaj eno leto..dejstvo pa je da ima tezave s samozavestjo..ze v nemciji je inel tezsve s 100 % sansami kar je posledica nesamozavesti..pritisk je takrat najvecji..ampak to je pac tipicna slovenska lastnost..s tem mamo tezave v vseh ekipnih sportih..to je ze druga zgodba
ODGOVORI
0 0
RealistG
02. 11. 2025 12.11
Taraba..sam povelučujte fuzbalerje..jutri pa lepo za 1200eur na viličarja.
ODGOVORI
0 0
bavarc92
02. 11. 2025 11.46
+3
Jst sm mnenja da Amad ubija igro Uniteda, včeraj je imel 2x priložnost podat pred gol Šešku pa nič od tega. Da o trenerju ne izgubljam besed.
ODGOVORI
3 0
Prototip
02. 11. 2025 11.39
+1
šeško samo stoji v kazenskum prostoru in čaka,,,bo treba kdaj po žogo do sredine kdaj pa kdaj,pa jo peljat do gola,tako kot Mbeumo,,,je pa tempo igre tako hud,kot v nobeni drugi ligi..
ODGOVORI
3 2
Magic-G-spot
02. 11. 2025 11.37
+2
S tem trenerjem nebo lige prvakov. Se poraz dva pa ubam da spregledajo kaksen sarlatan je in ga nazenejo.
ODGOVORI
3 1
