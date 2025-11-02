'Potrebovali smo igralca v kazenskem prostoru, Šeško je najboljši za to'

Manchester United je v soboto na City Groundu v premierligaškem obračunu proti Nottingham Forestu remiziral z 2:2. Trener Ruben Amorim je dejal, da je United plačal ceno za izgubo nadzora na začetku drugega polčasa dvoboja s Forestom, a Portugalec ostaja optimističen, saj je v predstavi svoje ekipe videl veliko pozitivnega.

Ruben Amorim in Sean Dyche, ki je pred kratkim sedel na klop Nottinghama, sta se prvič pomerila pred 11 meseci, ko je angleški trener še vodil Everton. Tedaj je gladko zmago s 4:0 slavil Portugalec, tokrat pa je bilo razmerje moči precej bolj enakovredno. Po golu Casemira v prvem polčasu je kazalo, da bo United na dobri poti do zmage na trenerjev jubilejni dan, ki je pred letom dni prevzel trenersko mesto pri rdečih vragih. A je na začetku drugega dela igre Forest pripravil preobrat. Domači so zadeli dvakrat v treh minutah in prek Morgana Gibbs-Whita ter Nicola Savone prišli do vodstva, a se je Amorimova ekipa uspela zbrati. United je prišel do točke prek izjemnega zadetka Amada Dialla v 81. minuti.

Slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško je odigral celoten obračun, sprožil tri strele, a nobenega v okvir domačih vrat. Ob napadalcu Nottinghama, Igorju Jesusu, je imel po izboru Sofascore najslabšo oceno izmed vseh.

Statistika Benjamina Šeška proti Nottingham Forestu FOTO: Sofascore.com icon-expand

Za portugalskega trenerja je bil odziv po zaostanku spodbuden, čeprav je po tekmi, na kateri je bilo njegovo moštvo v vlogi favorita, razumljivo čutil mešane občutke. Kljub temu je v pogovoru z mediji poudaril, da ostaja zadovoljen z videnim.

Amorim o nenavadnih menjavah

Ruben Amorim je po tekmi pojasnil tudi svoje menjave. Na vprašanje, zakaj je kljub zaostanku v igro poslal le dva branilca, Patricka Dorguja in Noussairja Mazraouija, je trener razkril svoj način razmišljanja.

Ruben Amorim FOTO: Profimedia icon-expand

"Včasih, če dodaš več napadalcev, to ne pomeni, da bomo igrali bolje. Diogo Dalot je imel večkrat prostor za predložek, a ker ima desno nogo, vedno zavije v sredino in tam zmanjka prostora. S Patrickom lahko igramo podobno, vendar lahko, ko ima žogo, pride na bok in od tam poda. Če želiš podati v sredino, je tam vedno Matheus Cunha, da sprejme žogo. Na začetku drugega polčasa je bil Leny (Yoro) tisti, ki je imel prostor za prodor. Nous (Mazraoui) je bočni branilec, zato sem želel izkoristiti značilnosti igralcev. Kakovost imamo tudi na klopi, ampak če bi prevečkrat prekinjal igro, bi razbil ritem. Imel sem občutek, da bomo v drugem polčasu napredovali, zato nisem želel veliko menjati. Vem, da lahko Amad pokaže več, nevaren je ena na ena. Tokrat sicer ni igral najbolje, a je vseeno zadel. Ima velik potencial, a danes smo izgubili dve točki," je razložil Amorim. Na klopi je pustil igralce, kot so Joshua Zirkzee, Mason Mount in Kobbie Mainoo. "Vedno razmišljam o značilnostih igre. Če bi bil tam Mainoo, Mason Mount ali Josh (Zirkzee), moraš predvideti potek tekme. Josh je bolj podoben Cunhi, rad igra med linijami. A danes smo potrebovali igralca v kazenskem prostoru – Ben (Šeško) je najboljši za to. Včasih gre le za trenutek v tekmi, nič osebnega. Na klopi imamo kakovost, a ne gre vedno za to. Poskušamo narediti najboljše za ekipo," pravi trener Manchester Uniteda.