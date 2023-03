'Potrebujemo še več nogometa, ne manj. Nogometašicam enake nagrade'

"Ko slišim, da je preveč nogometa, pravim ja, mogoče na nekaterih delih sveta, ampak ne povsod," je na ugovarjanja številnih sindikatov profesionalnih nogometašev odgovoril predsednik Fife. Organizacija je namreč že napovedala razširjeno svetovno prvenstvo od leta 2026. V Kanadi, Mehiki in ZDA bo namesto dosedanjih 32 reprezentanc nastopilo še dodatnih 16. Turnir bo posledično vse skupaj ponudil 104 tekme namesto dosedanjih 80. Dodan bo še en krog v izločilnem delu tekmovanja (šestnajstina finala). Reprezentanci, ki bosta nastopili v finalu, bosta torej namesto dosedanjih sedem morali odigrati osem tekem.

Lionel Messi in Gianni Infantino

Gianni Infantino je odločitev poskušal upravičiti z zanimivim argumentom. "Pravzaprav se na večini delov sveta ne igra dovolj nogometa. Potrebujemo veliko več tekmovanj in ne manj, želimo, da se nogomet razvije po celotnem svetu," je v svojem stilu dejal vedno dobrosrčni in humanitarni Švicar. "Pogovarjamo se o organizaciji ženskega klubskega svetovnega prvenstva in svetovne serije v marcu vsaki dve leti, ko reprezentance ne sodelujejo v kvalifikacijah," je dodatna tekmovanja napovedal Infantino. Spomnimo, da je Fifa že odobrila nov format svetovnega klubskega tekmovanja, na katerem bo od leta 2025 nastopalo kar 32 klubov.