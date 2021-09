Potres v Manchestru zaradi menjave Ronalda

Cristiano Ronaldo je potreboval manj kot 13 minut, da je dosegel zadetek v Ligi prvakov za ekipo Manchester United, po izvrstni podaji soigralca Portugalca Bruna Fernandesa . Trajalo je točno 12 let in 132 dni od zadnjega zadetka, ki ga je za United dosegel v tem tekmovanju (druga tekma polfinala lige prvakov 2008–2009 proti Arsenalu). Ronaldo je tako v tem elitnem tekmovanju dosegel že 135 zadetkov, 15 več kot Lionel Messi . Za Cristiana se je večer začel zelo pestro, po tem ko je že med ogrevanjem pred tekmo strel zadel varnostnika, ki je v bližini tribune obležal. Ronaldo je prihitel do ponesrečenca, tako da je preskočil oglasne panoje in se želel prepričati, da bo z njim vse v redu.

V 70. minuti tekme je Ole Gunnar Solskjaer pripravljal menjavi. Ekipa Young Boys je izenačila rezultat na 1:1, še naprej pa je ogrožala nasprotnikov gol. V igro sta namesto Bruna Fernandesa in Cristiana Ronalda vstopila Jesse Lingard in Nemanja Matić . Švicarska ekipa je zmagoviti gol dosegla v zadnjih izdihljajih tekme, tako Solskjaerja kot tudi Lingarda so kritizirali zaradi napak. Prvega zaradi menjave drugega zaradi napačne podaje, ki je pripomogla k zmagi nasprotnika. Glede na to, da je bila prva tekma Lige prvakov, naslednja ligaška pa je šele konec tedna – zakaj ne igrati z najboljšo ekipo. Solskjaer je o menjavi najboljših igralcev odgovoril tako, da so veliko »pretekli« v preteklih dneh. O sporni menjavi se torej na Otoku veliko govori.

Solskjaer je prepričan, da se bo njegova ekipa nekaj naučila iz poraza, napako pa poskušala popraviti na dveh prihodnjih ligaških tekmah. Na vprašanje o menjavah je na svoji tiskovni konferenci po tekmi Solskjaer pojasnil: "Tekma je trajala 70 in več minut, veliko so tekli, tako v soboto kot danes. "Ronaldo je izjemen ... Vendar moramo paziti tudi nanj in zdelo se je kot pravi trenutek, da ga zamenjamo. Izgubili smo priložnost, da osvojimo tri točke, vendar imamo naslednji dve domači tekmi in se bomo osredotočili na ti dve." Kapetan Uniteda Harry Maguire pravi, da se bo Lingard učil iz svoje napake in verjame, da ima Unitedu dovolj časa, da svojo pot v ligi prvakov ponovno postavi na prave tirnice. "Noben nogometaš ne mara delati napak, ampak to je sestavni del igre. Ljudje smo, vsak nogometaš dela napake. Iz tega se bomo nekaj naučili mi in nekaj on. V nedeljo se bomo pripravili in nadaljevali, kajti to je del nogometa," je zaključil.