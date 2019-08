Potrjeno: Barcelona v novo sezono brez Lionela Messija

Lionel Messi se je tik pred zadnjo etapo priprav Barcelone, ki je vključevala tekmi z Napolijem v Združenih državah Amerike, kot zadnji pridružil soigralcem na treningih pred začetkom nove sezone, a se že po nekaj minutah poškodoval. Argentinec nato ni odpotoval v ZDA in začel z rehabilitacijo, ki pa ni potekala dovolj hitro, da bi bil kapetan Barce nared za prvo ligaško preizkušnjo nove sezone proti Athletic Bilbau.

MESSI

Messi ni odigral niti ene pripravljalne tekme od neuspeha na Copi Americi, kjer so Argentinci v polfinalu morali priznati premoč domačinki in kasnejši prvakinji Braziliji. Argentinski zvezdnik je od sezone 2009/10 odigral vse uvodne preizkušnje v Primeri Division, tokrat pa bo manjkal in tako bodo morali navijači še počakati, da ga na zelenici prvič vidijo skupaj z novincema Frenkiejem de Jongom in (predvsem) Antoinom Griezmannom.

Dobro mu gre

"Ne tvegamo z nobenim igralcem, še posebej pa ne z Leom,"je na četrtkovi novinarski konferenci izjavil Valverde."Še vedno ni treniral z ekipo in rehabilitacija ni enaka kot delo z ekipo. Malo bomo počakali in videli bomo, toda dobro mu gre."

Naslednja tekma, ki jo bo "lovil" Messi, je tako zdaj domači obračun z Real Betisom 25. avgusta, medtem ko španski mediji pričakujejo, da bo Valverde v novo sezono krenil s postavo, ki je začela drugi obračun z Napolijem (4:0) v Ann Arborju minulo soboto. Takrat so trizobi napad sestavljali Griezmann, Ousmane Dembele in Luis Suarez ter vsi tudi zadeli.

'Če me bodo ves dan primerjali z Georgem Clooneyjem ...'

Trener Barce je po dveh odmevnih polomih v minulih sezonah izločilnih bojev Lige prvakov, nazadnje je Katalonce na povratni tekmi polfinala ponižal Liverpool (0:4), še vedno pod drobnogledom medijev in navijačev. Na obračunu s svojimi nekdanjimi delodajalci v Bilbau pričakuje težko preizkušnjo, medtem ko mora poslušati tudi kritike o ne preveč atraktivnem slogu svojega trenutnega moštva.

"Vsi si želijo igrati bolje. Včasih ti to uspe in zmagaš z velikimi razlikami, včasih pa se ti nekako ne izide. Če me bodo ves dan primerjali z Georgem Clooneyjem, potem bo težko, če te primerjajo z najboljšo Barco v zgodovini, bo za nas to težko. A če se ustavim in pogledam vse skupaj, smo v dveh letih izgubili štiri tekme, na dveh od teh pa smo bili že prvaki," se je izjemne statistike v državnem prvenstvu, Barca je pod njegovo taktirko osvojila dva naslova od dveh možnih, dotaknil Valverde.

"Takoj podpišem, da bi bili v enakem položaju kot smo bili maja, ker se tega ne da izboljšati. Da prideš v tisto obdobje sezone in imaš še vedno možnost osvojiti štiri naslove, je idealna situacija, seveda. Upam, da bomo 1. maja že osvojili dva naslova. Sicer pa je res težko neprestano osvajati La Ligo v aprilu."