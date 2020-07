Potrjeno: Premier League se bo začela 12. septembra in končala 23. maja

Sezona 2020/2021 se bo v Premier League nadaljevala tri tedne po finalu preložene Lige prvakov, ki se bo odvil v portugalski Lizboni. V igri za to prestižno lovoriko od Angležev sicer ostajata Manchester City in Chelsea, ki pa je na prvi tekmi osmine finala proti Bayernu svoje možnosti bolj kot ne že zapravil, medtem ko sta Wolverhampton in Manchester United še naprej v igri za slavje v Evropski ligi. Vsem klubom bi lahko vodstvo ligo ugodilo, tako da bi svoje prve tekme igrali nekoliko pozneje, in ne v drugem vikendu septembra, kot je sprva predvideno.

V Premier League so letos sploh prvič od njenega obstoja slavili nogometaši Liverpoola, ki so pokal visoko v zrak dvignili na tekmi 37. kroga proti Chelseaju. Trenutno so drugi že omenjeni meščani, za tretje in četrto mesto pa se bodo v zadnjem krogu udarili Manchester United, Chelsea in Leicester City.

Od angleških drugoligašev sta si mesto med elito za prihodnjo sezono že zagotovila Leeds United, ki bo v Premier League nastopal prvič po 16 letih, in West Bromwich Albion, ki ga vodi hrvaški strateg Slaven Bilić. Zaenkrat je iz elite doslej izpadel zgolj Norwich, v zadnjem krogu pa bosta nazadovala še dva od trojice Bournemouth, Watford in Aston Villa.