Nogomet

Mourinho z Realom že sklenil ustni dogovor

Madrid , 18. 05. 2026 11.03 pred 7 minutami 1 min branja 18

Avtor:
J.B.
Jose Mourinho

Jose Mourinho bo v prihodnji sezoni znova sedel na klop madridskega Reala. Jasno je, da Alvaro Arbeloa službe ne bo zadržal, španski mediji pa so si enotni, da bo na najbolj vročo klop v svetovnem nogometu sedel izkušeni Portugalec, ki je Madridčane že vodil med letoma 2010 in 2013.

Florentino Perez in Jose Mourinho
FOTO: Profimedia

Jose Mourinho naj bi z Realom že sklenil ustni dogovor, v Madrid pa bo pripotoval ob koncu tedna po sobotni tekmi proti Athletic Clubu iz Bilbaa, poroča specialist za nogometne prestope Fabrizio Romano. Portugalec, ki je nazadnje vodil Benfico in v tej sezoni portugalskega prvenstva ostal neporažen, čeprav je naslov osvojil Porto, bo podpisal dvoletno pogodbo. 

The Special One, kot zaradi vihravega karakterja pravijo Mourinhu, je z Realom v treh sezonah med letoma 2010 in 2013 osvojil po en naslov v španskem prvenstvu, pokalu in superpokalu. Je pa ostal brez tako želene lovorike v Ligi prvakov, ki jo je le leto dni po njegovem odhodu osvojil Carlo Ancelotti

Navijači Reala, vsaj po odzivih na družbenih omrežjih sodeč, njegovo vrnitev pozdravljajo. Madridčani so namreč dve sezoni zapored razočarali svoje navijače, predvsem v Ligi prvakov. Privrženci belega baleta so si enotni, da je največja težava Reala ta, da v garderobi manjka prava avtoriteta, ki jo Mourinho brez dvoma premore. 

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
REAList7
18. 05. 2026 11.46
Mourinho, dobrodošel! Absolutno prava oseba za to, da poenoti igralce. Kako pa bo kaj z ostalimi segmenti vodenja in rezultati, pa bomo videli pravi čas. Farselonarji spodaj pa že zopet glasni, kot jim je to v navadi :D Glede na odzive očitno niso ravno najbolj zadovoljni, da se veliki Mou vrača, pa čeprav trdijo napsprotno.
Odgovori
0 0
Nejc Lola
18. 05. 2026 11.42
JOKANJE VARCELONARJEV 3 2 1🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
18. 05. 2026 11.34
A sm pozabu prašat use kvazi navijače usrandrida oziroma hejteri Barce k jih tepe že dve sezoni in zgleda bo tko še 3 sezone. Kako je zdej z Xabi ero a je že konc al bo muri strokovn štab?
Odgovori
-1
1 2
NoriSušan
18. 05. 2026 11.23
torej usrandrid brez trofeje še ene 4 sezone. Dobr da vemo. A se ve tud kdaj ga bo Flick poslal v penzijo tko kot zadnje 3 trenerje če jim lohka tko rečemo
Odgovori
+1
3 2
Loptass
18. 05. 2026 11.31
Mogoče še letos.
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
18. 05. 2026 11.33
se pravi dobijo ligo do decembra gre v penzijo z -5 točkami na drugem mestu sledi nova Xabi era? a sm kej zgrešu?
Odgovori
+0
1 1
Loptass
18. 05. 2026 11.46
Potem pa pride redoljub Gattuso, ki bo izvajal dodatno še individualne treninge s Tchouamenijem, Valverderjem, Rudigerjem ipd....
Odgovori
0 0
Kolllerik
18. 05. 2026 11.15
Domišljav, do kraja nesramen in brezobziren antipatik gre v njegovim,, vrednotam,, podoben klub. Mu bodo že Mbappe, Vini in co. dali šoli na rep.😁👊
Odgovori
-1
2 3
hojladri123
18. 05. 2026 11.19
ja nekdo bo lulal kri... al bo pa to muri al igralci pa bohve... js useen upam da igralci no.
Odgovori
0 0
NoriSušan
18. 05. 2026 11.24
Kollerik važn da mamo potrditev da bomo osvojil ligo še 4 krat ostalo pa je sekundarnega pomena
Odgovori
+0
2 2
REAList7
18. 05. 2026 11.43
Farselonarji nam očitajo, da mi že decembra slavimo naslov, oni pa gredo še dlje in slavijo še kar 4 naslove vnaprej :D Potem pa se naj človek vpraša, kdo je tu diht pa kdo ne :D
Odgovori
0 0
Slash
18. 05. 2026 11.13
Tristo kosmatih medvedov ! Jaz pa sem upal na Riero !
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
18. 05. 2026 11.24
Bi blo bolš
Odgovori
+2
2 0
26250440
18. 05. 2026 11.08
Ni kej..Letos so začetek decembra prvaki...
Odgovori
+1
2 1
NoriSušan
18. 05. 2026 11.24
ah kje če so že lani bli oktobra
Odgovori
+0
1 1
Rde?a pesa in hren
18. 05. 2026 11.08
Pa koga to briga, no ?
Odgovori
-3
1 4
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
18. 05. 2026 11.11
Nogometne privržence, koga..
Odgovori
+3
3 0
mmblackbird
18. 05. 2026 11.14
Kaj se javljaš če te ne zanima....ker auspuh
Odgovori
+1
1 0
