Mourinho z Realom že sklenil ustni dogovor

Jose Mourinho naj bi z Realom že sklenil ustni dogovor, v Madrid pa bo pripotoval ob koncu tedna po sobotni tekmi proti Athletic Clubu iz Bilbaa, poroča specialist za nogometne prestope Fabrizio Romano. Portugalec, ki je nazadnje vodil Benfico in v tej sezoni portugalskega prvenstva ostal neporažen, čeprav je naslov osvojil Porto, bo podpisal dvoletno pogodbo.

The Special One, kot zaradi vihravega karakterja pravijo Mourinhu, je z Realom v treh sezonah med letoma 2010 in 2013 osvojil po en naslov v španskem prvenstvu, pokalu in superpokalu. Je pa ostal brez tako želene lovorike v Ligi prvakov, ki jo je le leto dni po njegovem odhodu osvojil Carlo Ancelotti.

Navijači Reala, vsaj po odzivih na družbenih omrežjih sodeč, njegovo vrnitev pozdravljajo. Madridčani so namreč dve sezoni zapored razočarali svoje navijače, predvsem v Ligi prvakov. Privrženci belega baleta so si enotni, da je največja težava Reala ta, da v garderobi manjka prava avtoriteta, ki jo Mourinho brez dvoma premore.