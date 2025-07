Poulsen zapušča Leipzig, Šeško vse dlje od Arsenala

Slovenska nogometaša pri Leipzigu, Benjamin Šeško in Kevin Kampl, sta danes ostala brez soigralca v napadu. Danec Yussuf Poulsen se po 12 letih v klubu seli na sever v Hamburger SV. Odškodnina za nogometaša znaša 1,5 milijona evrov. Na Šeškovo prihodnost pa bodo še bolj vplivale novice iz Portugalske, kjer je napadalec Sportinga Victor Gyökeres na robu prestopa v Arsenal.

"Yussuf je viden obraz Bundeslige. Z vsemi svojimi izkušnjami in zrelostjo pozna nogomet do zadnje potankosti. Z Leipzigom je prehodil pot iz tretje lige pa vse do lige prvakov. Natančno ve, kako se je boriti za napredovanje in kako je treba igrati, da klub ostane v ligi," je bil z okrepitvijo zadovoljen predsednik HSV Stefan Kuntz, ki je razkril, da bo novinec v klubu nosil dres s številko 15. Yussuf Poulsen je za dansko reprezentanco zbral 87 nastopov. V Hamburgu naj bi nadomestil odhod Davieja Selkeja, ki se seli v Bašakšehir Istanbul.

Benjamin Šeško in Yussuf Poulsen FOTO: Profimedia icon-expand

Za Leipzig je Danec zaigral na 425 tekmah in dosegel 95 golov in 66 podaj. Na igrišču je preživel kar 24.481 minut, s čimer je klubski rekorder. "Čas je, da se poslovim," je v posnetku, namenjenem navijačem, povedal nogometaš in dodal, da bo Leipzig za vedno v njegovem srcu. "Vsaka zgodba ima svoj konec in žal je to tudi konec moje zgodbe v Leipzigu," je še dodal.

Šeško ostaja?

Na drugi strani Evrope pa novice iz Portugalske vplivajo tudi na prihodnost Benjamina Šeška. Mnogi angleški mediji so pred začetkom poletnega prestopnega roka napovedovali njegov prestop v Arsenal, ki je nujno potreboval napadalca. Vodstvo londonskega kluba je dolgo kolebalo med Šeškom in napadalcem Sportinga Victorjem Gyökeresom, zdaj pa so očitno dokončno sprejeli odločitev.

Statistična primerjava Viktorja Gyökeresa in Benjamina Šeška v minuli sezoni. FOTO: Sofascore.com icon-expand