Povezovali so ga z Juvetom in Man Unitedom, a Haaland prestopil v Borussio

Erling Braut Haaland je to sezono v izjemni formi, saj je na 22 tekmah za avstrijsko ekipo zabil 28 golov, od tega osem v ligi prvakov proti Liverpoolu, Napoliju in Genku.

Prestop mladega nogometaša, za katerega so se zanimali številni klubi širom Evrope (Juventus, Manchester United, Leipzig in AC Milan), so danes uradno potrdili v vodstvu Borussie Dortmunda, ki se ji bo Haaland uradno pridružil 3. januarja in dan pozneje z ekipo odpotoval na pripravljalni tabor v špansko Marbello.

Haaland je z nemškim prvoligašem podpisal pogodbo do 30. junija 2024, so še potrdili na klubski spletni strani. Glede na to, da velja za izjemnega talenta, so ga Nemci dobili relativno poceni - za vsega 21 milijonov evrov. Spomnimo: Atletico Madrid je za tedaj 19-letnega Joaa Felixa odšteli 126 milijonov evrov.

