Povezovalo se ga je z Mariborom, končal na Nizozemskem

Lovro Štubljar je kariero začel v Domžalah, poleti 2022 se je preselil v Empoli, kjer je igral predvsem za drugo ekipo, v prvi polovici sezone 2024/25 pa se je vrnil v Slovenijo, kjer se v Celju ni pretirano dokazal. Zatem se ga je povezovalo z Mariborom, zdaj pa je sklenil pogodbo z Groningenom.

"Štubljar je mlad, nadarjen vratar, ki je prejšnji konec tedna praznoval svoj 21. rojstni dan. Empoli ga je zelo mladega pripeljal iz domovine v Italijo in je več sezon preživel na posoji pri klubih v Sloveniji. V domovini je igral za Celje in Domžale na najvišji ravni, kjer je v 44 ligaških tekmah ohranil devet nedotaknjenih mrež," so med drugim zapisali pri Groningenu in dodali, da se je Slovenec takoj pridružil prvi ekipi.

Prestop naj bi Groningenu, za katerega je pred leti uspešno igral slovenski napadalec Tim Matavž, dal več možnosti in globino na vratarskem položaju.