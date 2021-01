Povratek dalj časa odsotnih: Kapun in Valenčič spet v kadru zmajev

Na pripravljalni tekmi proti srbski ekipi Dinamo Vranje sta se zgodila pomembna dogodka za ljubljanski tabor. Po sanaciji poškodbe sta prvič zaigrala Nik Kapun inVitja Valenčič. Kapun je zadnjo prvenstveno tekmo odigral oktobra lani, potem pa se je pojavila poškodba in začelo se je obdobje rehabilitacije. S pomočjo klubske zdravniške službe mu je sedaj poškodbo uspelo sanirati do te mere, da je lahko zaigral na tekmi. "Občutki so zelo dobri. Kar nekaj časa sem treniral z ekipo in pridobil nazaj samozavest. Zelo lepo je bilo odigrati pol ure s soigralci. Sedaj grem naprej korak za korakom in upam, da bom čim prej v polnem pogonu,"jeob povratku na nogometne zelenice za uradno spletno stran Olimpije dejal Nik Kapun. Precej daljše obdobje okrevanja po poškodbi je za Vitjo Valenčičem.