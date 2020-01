Povratek domov: Mihelič spet v dresu Maribora

Enaintridesetletni Mariborčan Rene Mihelič je nazadnje za Maribor igral skoraj pred desetletjem. V sezoni 2009/10 je bil praktično nezamenljiv člen začetne enajsterice vijoličastih, ki pa so v boju za naslov morali priznati premoč Kopru, a bili pokalni prvaki in trofejo osvojili z zmago nad Domžalami v domačem Ljudskem vrtu, ko Mihelič ni igral (3:2). Zadnjič je za Maribor nato natopil ravno v Ljudskem vrtu, 16. maja 2010, ko so slovenski rekorderji na domači zelenici ugnali Interblock (1:0).

Zatem je Mihelič večinoma igral v tujih klubih, izjema je bila sezona 2013/14, ko je bil član Zavrča in na vsega šestih tekmah v prvenstvu dosegel en gol na decembrski tekmi 20. kroga proti Celju (3:0), nato pa ni več stopil na zelenico. V članskem moštvu Maribora je debitiral, ko je bil star dobrih 17 let, po petih sezonah pa je poleti 2010 prestopil k portugalskemu Nacionalu. Nazadnje je igral v Indoneziji za prvoligaša Persib Bandung, svoje znanje pa je kazal tudi v Indiji, Latviji, Izraelu in Bolgariji.

Zahović: Potrebujemo dodatne izkušnje in značaj

"V klubu smo analizirali trenutno situacijo in ocenili, kaj še narediti, da bi povečali konkurenco. Potrebujemo dodatne izkušnje in značaj, da v kriznih trenutkih tekme ohranimo zbranost, kakovost. Prepričan sem, da ima Rene vse to. Igral je v odličnih ligah, pridobil dragocene izkušnje. Je otrok Maribora in za takšne so vrata vedno odprta," je za spletno stran kluba pojasnil športni direktor Zlatko Zahovič.

Maribor po 20 krogih z 38 točkami, toliko jih ima tudi drugouvrščeni Aluminij, zaostaja štiri točke za vodilno Olimpijo.

