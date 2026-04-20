Nogomet

Povratek legende: Gheorghe Hagi znova sedel na klop Romunije

Bukarešta, 20. 04. 2026 17.24 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Gheorghe Hagi

Nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa, zdaj 61-letni Gheorghe Hagi, je novi selektor Romunije. Nasledil je pred kratkim preminulega Mircea Lucescuja, ki je reprezentanco vodil od 2024.

Gheorghe Hagi v dresu Barcelone
Za Gheorheja Hagija bo to drugi selektorski mandat. Takoj po koncu igralske kariere je 2001 postal trener reprezentance, za katero je odigral 124 tekem in dosegel 35 golov, vendar je na klopi zdržal le štiri tekme. V trenerski karieri je vodil večinoma romunske in turške klube, kot igralec pa je bil Hagi med drugim član Real Madrida, Barcelone in Galatasarayja.

Hagi je podpisal dvoletno pogodbo, njegova naloga pa je vrnitev reprezentance med svetovno elito, je zapisala romunska nogometna zveza.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Zvezdnica serije Botri v veselem pričakovanju
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Schumacher se bo poročil s svojim izbrancem
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Svojih sivih las ne skriva več
Pod nedolžno bolečino v prsih odkrili več kot 20 tumorjev
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Znana Slovenka v skrbeh: izgubil se je njihov hišni maček Simba
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Sanje grofov
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
