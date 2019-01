Prebujeni Real z Modrićem na čelu: Želim ostati še več kot leto in pol

Toda na tekmi s Sevillo na domačem stadionu Santiago Bernabeu je Luka Modrićspet dosegel raven igre, s katero je na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji popeljal Hrvaško do drugega mesta. Gledalci so enega najbolj priljubljenih članov ekipe, ki mu niso preveč zamerili niti koketiranja z milanskim Interjem, nagradili z glasnimi ovacijami, potem ko je v zadnjih sekundah obračuna ukradel žogo in jo pospravil v mrežo Andaluzijcev za končnih 2 : 0.

TEKMA

Modrić je v tej sezoni, ki je pri Realu že prinesla tudi zamenjavo na trenerskem stolčku, že nekajkrat presenetil z zelo neposrednimi izjavami po neuspehih na zelenici, ki jih tako pod taktirko Julena Lopeteguijakot pod taktirko njegovega naslednika Santiaga Solarijani bilo malo. A Modrić pravi, da ne bo tiho.

'Leto in pol je še veliko časa'

"Ko govorim, poskušam biti iskren in nazadnje ... Ko vidim, da reči niso takšne, kot bi morale biti, potem bom to rekel,"je na vprašanje o svojih nedavnih kritikah na račun predstav članskega moštva odgovoril Modrić. "To je pot, ki ji nameravamo slediti. Odigrali smo kot ekipa, borili smo se drug za drugega, in to je prava pot. Ne smemo se sprostiti in misliti, da bo vse prišlo samo od sebe. Moramo delati, trpeti in se boriti. Bili bomo pri vrhu lestvice, gotovo. Ta tekma mora biti primer tega, kako moramo igrati in se boriti za grb Madrida,"je dodal in napovedal, da si želi v Realu ostati še dlje kot leto in pol, kolikor mu je še ostalo na pogodbi.

MODRIĆ

"Od začetka smo odigrali izjemno tekmo. V prvem polčasu nam je zmanjkal gol, drugi polčas pa je bil odličen, lahko bi zadeli tudi večkrat. Zelo smo zadovoljni zaradi zmage in igre,"je pristavil Modrić. "Če je bila najboljša tekma? Da, gotovo, takšno smo potrebovali. Vsi navijači Madrida so končno zadovoljni. Ne le zaradi zmage, temveč tudi zaradi igre. Pokazali smo, da nismo pozabili igrati, a bilo nam je težko. Upam, da bomo še naprej rasli in igrali tako, kot ta ekipa zna igrati. Moja pogodba? Še naprej sem tu, imam še leto in pol na pogodbi in sem zadovoljen, nobenega pritiska ne čutim in ne skrbi me za nič. Leto in pol je še veliko časa in miren sem. Vedno bom s klubom, pri katerem so z menoj ravnali zelo dobro in tako bo tudi vnaprej. Pri Madridu sem zadovoljen tako, kot sem bil zadovoljen prvi dan, upam, da bom tu ostal še več kot leto in pol. Upam, da si klub želi enako. To ne bo težava."

Solari: Za Madrid nič ni nemogoče, borili se bomo za naslov

Trener Solari je bil zelo zadovoljen s predstavo varovancev na zelenici, kjer jim je sicer šele v drugi polovici drugega polčasa uspelo streti obrambo neprepričljive Seville. Casemirovizstrelek z velike razdalje je presenetil gostujočega vratarja in končal v mreži. Argentinski strateg na Realovi klopi je po osvojenih treh točkah tudi menil, da kraljevi klub še ni rekel zadnje besede v nobenem od treh tekmovanj.

"Do konca se bomo borili v vseh tekmovanjih. Za Madrid nič ni nemogoče," je na novinarski konferenci dejal Solari. "Če se lahko borimo za naslov v LaLigi? Gotovo. Tu smo. Moramo še učvrstiti naše izboljšave, toda gotovo, ne le z igro ali predanostjo, slediti nam morajo tudi rezultati, goli. Danes smo vse združili. Še naprej nižamo prednost ekip, ki so pred nami."

POSTAVI

LESTVICA