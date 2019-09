Povratek? Neymarja pričakujejo vroči pariški navijači

Navijači pariškega prvoligaša so na uvodu v sezono na domači tekmi proti Nimesu dali jasno vedeti, kaj si mislijo o enem od največjih zvezdnikov svojega kluba. Tedaj žaljivih napevov na račun Brazilca ni manjkalo in zdelo se je, da je Neymarjeva selitev v Španijo le še vprašanje časa. Tabor nekdanjega člana Barcelone je vse do konca prestopnega roka skušal izsiliti prestop, a mu na koncu ni uspelo.Neymar je tako – bojda zelo nezadovoljen – ostal na Parku princev, sedaj pa je vse bližje tudi njegov povratek na travnate zelenice. V soboto v francosko prestolnico prihaja Strasbourg in morda bo Brazilec po dolgem času znova dobil priložnost za dokazovanje.



V kolikor se bo to zares zgodilo, bo zelo zanimivo videti, kakšen bo odziv s tribun. Najbolj vroči pariški navijači Neymarja zagotovo ne bodo sprejeli z odprtimi rokami, a zamere bi znale biti kaj kmalu pozabljene, če bo 27-letnik končno prikazal nekaj nogometne čarovnije, s katero je v preteklosti razvajal navijače Blaugrane. Na svoji strani ima Brazilec tudi trenerjaPSG-ja Thomasa Tuchela, ki se je zanj že večkrat javno zavzel, nazadnje na novinarski konferenci pred sobotnim srečanjem: "Verjamem, da bo storil vse, da skupaj dosežemo zastavljene cilje. Je ekipni igralec. Mora se čim prej vrniti v tekmovalni ritem."



Ob odsotnosti Kyliana Mbappeja in Edinsona Cavanijase zdi, da bo Neymar prve minute v sezoni dočakal prav proti Strasbourgu. Francoske medije ob tem najbolj zanima, kaj bodo Neymarju pripravili pariški navijači. Tudi na ta vprašanja pa je moral na novinarski konferenci odgovarjati nemški strateg: "Razumem jih, da s trenutno situacijo niso zadovoljni, a na njihovo obnašanje ne morem vplivati. Moja ekipa je edino, kar lahko nadziram, in storil bom vse, da bomo prišli do novih treh točk."