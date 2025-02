Šiškarji za uvod v drugi del zagodli aktualnim prvakom, Mariborčani ugnali Domžale

Celjani so bili brez kaznovanih Svita Sešlarja in trenerja Alberta Riere, sta pa obe ekipi predstavili kar nekaj novincev. V domačem taboru so pred nadaljevanjem sezone napovedali lov na nov naslov prvaka, a so jih Šiškarji za zdaj malce prizemljili. Večino časa so Celjani sicer prevladovali, a je Bravo znal unovčiti ponujeno in je na lestvici na četrtem mestu zamenjal tokratnega tekmeca.

Celjani so takoj po začetku tekme opravili menjavo na vratarskem mestu, namesto Luke Kolarja je vstopil novinec Ricardo Silva. Drugi celjski novinec, Francoz Logan Delaurier-Chabuet, pa je bil prvi, ki je nevarneje zagrozil na tekmi, ko je streljal z 18 metrov, vendar Matija Orbanić ni imel težkega dela.

Podobno je bilo tudi po poskusu Tamarja Svetlina v 14. minuti, na drugi strani pa so v 15. Ljubljančani dvakrat zapovrstjo poskusili s streli, a je domača obramba obakrat uspešno blokirala. V 23. minuti pa so Celjani povedli, zadel je 22-letni Delaurier-Chaubet z diagonalnim strelom z roba kazenskega prostora in nakazal, da je prava okrepitev za državne prvake.

Le nekaj sekund po tem je Bravo izenačil. Gašper Trdin je z lepim strelom z leve strani žogo poslal v nasprotni kot celjskih vrat za 1:1. Gosti so bili vse konkretnejši in v 33. minuti tudi povedli, ko sta kombinirala novinca Venuste Baboula in Christallino Atemona, zadel pa je slednji iz osrčja kazenskega prostora.

V 44. minuti je bil Bravo blizu tretjemu zadetku, ko je malce znotraj kazenskega prostora sprožil Jakoslav Stanković, izkazal pa se je Silva, ki je uspešno posredoval tudi nekaj trenutkov pozneje po novem Stankovićevem poskusu.