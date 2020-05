Povratek slovenskega nogometa: Olimpija premagala Aluminij, Maribor pa drugoligaša Nafto

Olimpija, ki bo pol leta brez poškodovanega Vitje Valenčiča, je igrala proti Aluminiju in zmagala z 1:0, potem ko je z bele pike zadel Endri Čekiči. Mariborčani so pod vodstvom novega trenerja Sergeja Jakirovića v Ljudskem vrtu po podaljšani, 120-minutni tekmi premagali Nafto s 3:1. Lendavčani so povedli, Mariboru pa so nato zmago priigrali Alexandru Cretu, Rok Maher in Felipe Santos. Domžale so z 1:0 odpravile Roltek Dob, potem ko je najstrožjo kazen ob koncu tekme unovčilJanez Pišek, Bravo pa je s 6:0 odpravil Brinje Grosuplje, Martin Kramarič, Mustafa Nukić, Roko Baturina, Aljoša Matko, Almin Kurtović in Žan Trontelj so bili strelci.

Povratnik v prvo ligo s sezono 2020/21 Koper pa je že v petek z 2:0 odpravil Dekane. Klubi bodo pred nadaljevanjem sezone, ki se bo začelo 5. junija, odigrali še po nekaj pripravljalnih obračunov. Na lestvici po 25 od 36 krogov vodi Olimpija s 50 točkami pred Celjem in Aluminijem (po 45), Mariborom (43), Muro (38), Taborom iz Sežane (29), Bravom (28), Triglavom (27), Domžalami (26) in Rudarjem iz Velenja (10).